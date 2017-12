„Regele naiului“ cântă în Mamaia

Maestrul Gheorghe Zamfir, supranumit „regele naiului”, revine la malul mării, locul unde se simte perfect, pentru a susține un recital extraordinar, joi, de la ora 21.30. Locul ales pentru (re)întâlnire și delectare este restaurantul Harlequin din stațiunea Mamaia, acolo unde maestrului îi place să cânte mai ales vara. „Sunt îndrăgostit de mare. Am nevoie să-mi „încarc bateriile” la mare, la soare, an de an, ca să pot rezista toamna şi iarna. Nu-mi place iarna. Frigul mă înfioară, mă îmbolnăveşte, îmi produce multe stări de stres. Mă îngrozesc hainele groase, căciula, mănuşile, fularul. Eu sunt o fire solară, sunt în zodia Berbec cu ascendent în Leu, deci dublu semn de foc. Îmi place enorm de mult soarele”, spunea maestrul în 2013, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”.

„Regele naiului” va fi acompaniat de orchestra Magica, sub bagheta lui Marin Alexandru, dirijor al ansamblului Ciocârlia. În prima parte a recitalului, maestrul va prezenta melodii pop arhicunoscute în întreaga lume, celebre şi în interpretarea naiului său fermecat, precum coloana sonoră a filmului „Titanic”, „My Heart Will Go On”, celebrul cântec al lui Edith Piaf „La vie en rose” şi chiar „Ciobănaşul singuratic” („The Lonely Shepherd”), piesă care i-a adus celebritatea în întreaga lume.

Partea a doua a serii va fi rezervată celor mai frumoase cântece din repertoriul românesc, precum „Ciocârlia” sau „Căluşarii”.

Cei care doresc să petreacă clipe de neuitat, alături de maestrul Gheorghe Zamfir și orchestra Magica, vor plăti pe un bilet 65 lei.

Citește și:

„Sunt o fire solară. Fără soare nu pot să creez”