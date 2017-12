Regulamentele școlare, din ce în ce mai drastice

11:27:46 / 16 Ianuarie 2015

parere

Problema nu este ca nu ai voie sa-i atentionezi ci de cum o faci ! Un dascal trebuie sa stie ca elevii fac ce vad la parinti ....si deci nu prea este vina lor , ei sunt niste bureti care vor absorbi ceea ce exista in jurul lor. Poti sa-i tragi deoparte si sa-i dascalesti , in cazuri mai grave poti sa instintezi cabinetul medical sau chiar protectia copilului , nu sa-i faci de ras in fata intregii clase !!!