Remiză la ultimul atac pe Bega

Debut cu dreptul pe banca tehnică a Farului pentru Basarab Panduru! Sîmbătă, "rechinii" au remizat la Timişoara, în etapa a 14-a a Ligii I, scor 1-1, golul salvator fiind înscris în ultimul minut de Mihai Guriţă, reconvertit căpitan de echipă. Abia instalat antrenor principal al Farului, Basarab Panduru l-a desemnat căpitan de echipă pe Mihai Guriţă, cel căruia clubul îi retrăsese banderola după meciul cu Steaua. Prima ocazie a partidei a fost irosită de Tibi Moldovan, în min. 12, care a reluat alături din interiorul careului. Farul a controlat prima repriză, iar în min. 27 Florin Lungu a trimis în transversală de la 30 m. Pînă la pauză am mai consemnat doar şutul puţin pe lîngă poartă al lui Apostol. La două minute de la reluare Tibor Moldovan a irosit o şansă excelentă, reluînd prea sus din poziţie foarte bună. Contrar cursului jocului, gazdele au deschis scorul în min. 63: abia introdus în teren, Cristea a reluat mai întîi în Vlas, iar mai apoi a revenit şi a înscris primul gol al partidei de la Timişoara: 1-0. Imediat, Poli a avut şansa desprinderii, dar Vlas s-a opus finalizării lui Caramarin. În ultimul minut al partidei Farul a reuşit să salveze un punct: Lungu şi-a încheiat o acţiune personală cu o centrare în careu, Nae a reluat în faţa porţii, iar Guriţă a fost omul potrivit la momentul potrivit punctînd din careul mic. Poli Timişoara - FC Farul s-a încheiat 1-1, iar constănţenii se pregătesc pentru dubla de săptămîna viitoare cu Poli Iaşi: miercuri, la Galaţi, în optimile Cupei României, iar duminică, la Constanţa, în campionat.

Au evoluat formaţiile - Poli Timişoara (antrenor Alin Artimon): Popa - Olah, McKain, Cânu, Emeghara - Alexa, Izvoranu - Caramarin (cpt.), Grigorie (46 Pleşan), Bucur (58 Cristea) - Mansour (65 Bălace); FC Farul (antrenor Basarab Panduru): Vlas - Farmache, Gheară, Şchiopu, L. Florea - Disney (75 Băcilă), Fl. Lungu, Senin (64 Nae), I. Apostol (81 L. Mihai) - Guriţă (cpt.), T. Moldovan. Au marcat: Cristea 63/ Guriţă 90. Cartonaşe galbene: Gheară, Vlas. Au arbitrat: A. Heleşteanu (Iaşi) - I. Popa (Paşcani), I. Radu (Bucureşti).

Inima lui Panduru a rămas la Timişoara

Aşa cum a promis la despărţirea de Poli, Basarab Panduru a purtat un tricou violet la revederea cu fanii timişoreni. Aclamat înaintea partidei, Panduru şi-a descoperit tricoul şi a făcut semn cu mîna în dreptul inimii. "Oamenii de aici m-au iubit, m-au aplaudat. Le-am promis cînd am plecat că voi avea tricou violet, le-am arătat că am tricoul. Şi le-am mai arătat ceva, că eu m-am ţinut de cuvînt şi că sînt acelaşi dintodeauna, că eu nu m-am schimbat" a spus Panduru. Noul antrenor principal al Farului a comentat şi lipsa spectatorilor din tribune: "Lumea nu vine şi ştie de ce nu vine, pentru că lumea nu-i proastă, pe oameni nu poţi să-i păcăleşti. Dacă vine şi n-are ce să vadă, nu mai vine. Şi la Constanţa la fel, vin 500 pentru că n-au ce vedea. Sperăm să-i facem să vină din nou în număr mare, să vadă o echipă determinată." Vizibil nemulţumit de rezultat, patronul gazdelor Marian Iancu afişa o mină supărată la finalul partidei. "Sînt prea supărat. Nu pot să zic decît că am avut ghinion, am jucat bine în anumite momente ale meciului, dar am avut foarte mare ghinion", a afirmat Marian Iancu. Cel mai fericit “rechin” după meci era Mihai Guriţă, al cărui gol din ultimul minut a adus un punct pe litoral. "A fost o primă repriză bună pentru noi, dar în a doua am fost dominaţi. Antrenorul nu a reuşit să schimbe foarte multe în două zile. Pînă la urmă a fost un rezultat echitabil", a declarat Guriţă, care, alături de Tibi Moldovan, a devenit golgeterul Farului din campionat cu patru reuşite.