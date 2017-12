Reţea de tuneluri SI sub oraşul irakian Sinjar

Militanţi din cadrul Statului Islamic (SI) au construit o reţea de tuneluri sub oraşul irakian Sinjar, inclusiv dormitoare, alimentate cu energie electrică şi fortificate cu saci de nisip, în care au depozitat lăzi cu muniţie de fabricaţie americană, medicamente şi exemplare de Coran. The Associated Press precizează că a obţinut înregistrări video din aceste tuneluri, descoperite de forţele kurde, care au cucerit orașul, luna aceasta, după ce s-a aflat timp de peste un an sub controlul SI. ”Am găsit între 30 şi 40 de tuneluri la Sinjar”, declară Shamo Eado, un comandant peshmerga - numele luptătorilor kurzi - din Sinjar. ”Este un fel de reţea înăuntrul oraşului”, adaugă el. ”Daesh (acronimul arab al SI) a săpat aceste tranşee pentru a se ascunde de atacuri aeriene şi a se mişca în libertate pe sub pământ, dar şi pentru a depozita armament şi explozivi. Acesta era arsenalul său militar”, precizează Eado.

Înregistrările video, filmate de un freelancer care a făcut un tur al oraşului, însoţit de luptători kurzi, prezintă două tuneluri de câteva sute de metri lungime, fiecare pornind din şi terminându-se în case, prin găuri în pereţi sau podele. Tunelurile înguste, săpate aparent cu ciocane pneumatice sau alte echipamente care pot fi manevrate manual, sunt înalte cât să stea un om în picioare. Rânduri de saci de nisip sunt aşezate pe diverse porţiuni de perete, înăuntru sunt instalate ventilatoare alimentate electric şi becuri de iluminat, iar tavanul este consolidat cu bare metalice. Exemplare prăfuite de Coran sunt aşezate teanc, pe pături şi perne. Medicamente - analgezice şi antibiotice - zac împăştiate pe jos. În altă porţiune de tunel, înregistrările surprind un depozit de muniţie, inclusiv cartuşe de fabricaţie americană şi instrumente de confecţionat bombe. SI a săpat tuneluri - care să asigure protecţie luptătorilor şi prin care aceştia să circule - pe întreg teritoriul asupra căruia deţine controlul, atât în Irak, cât şi în Siria, înainte ca o coaliţie condusă de SUA să lanseze o campanie aeriană împotriva grupării, în urmă cu peste un an. SI a preluat controlul asupra Sinjarului în august 2014, când a omorât şi a luat ostatice mii de persoane din acest oraş cu populaţie majoritară yazidi. Etnicii yazidi, o minoritate religioasă din Irak, cu rădăcini de pe vremea Mesopotamiei antice, sunt consideraţi eretici de către SI. Sute de femei s-ar afla în continuare în captivitatea SI. Unele care au reuşit să scape din captivitate afirmă că multe femei yazidi sunt obligate să se convertească la islam şi să se mărite cu luptători SI. Două gropi comune au fost descoperite în zonă, de oficiali peshmerga şi locuitori, după respingerea SI din Sinjar. Într-una, nu departe de centrul oraşului, se estimează că se află 78 de cadavre ale unor femei bătrâne. În a doua groapă, la 15 kilometri vest de Sinjar, se estimează că sunt 50 - 60 de cadavre de bărbaţi, femei şi copii.

Eado, comandantul peshmerga, afirmă că se aşteaptă ca, în timp ce forţele kurde deminează Sinjarul, să descopere şi alte tuneluri, dar şi noi dovezi ale unor atrocităţi.

