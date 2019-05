Revenire spectaculoasă pentru HCDS

În ultimul joc susţinut în play-off-ul Ligii Naționale de handbal masculin, Seria A, HC Dobrogea Sud Constanța a încheiat la egalitate, miercuri, în Sala Sporturilor din Constanța, duelul cu Dunărea Călăraşi, scor 33-33, la pauză 17-14. Oaspeţii au ratat pe final prezenţa în finala mică, nereuşind să păstreze avantajul de patru goluri de care au beneficiat, 33-29, fiind egalaţi chiar în ultima secundă, Crnoglavac înscriind dintr-o aruncare de la 7 metri.

Golurile formaţiei constănţene au fost marcate de Chikovani 8, Malinovic 6, Crnoglavac 4, Nistor 3, Kevic 3, Vujovic 3, Nikolic 2, Mocanu 2, Csog 1 şi Susanu 1.

„S-a văzut astăzi că am fost relaxați, probabil cu gândul la finala cu Dinamo. Am intrat pe teren să câștigăm, dar, din păcate, nu am putut. Sunt convins că motivația va reveni în meciurile următoare. Vor fi trei meciuri total diferite. Jucăm cu medaliile de aur pe masă. Sperăm să câștigăm acasă și la ei să facem un meci cât mai bun. Este o mare realizare pentru noi că am ajuns în finală. A fost un drum lung. Sperăm să realizăm ce ne-am propus de la început, să câștigăm medaliile de campioni”, a declarat Laurenţiu Toma, căpitanul echipei de la ţărmul mării.

HCDS a ocupat primul loc în Seria A şi va disputa finala campionatului cu Dinamo Bucureşti, la 15 mai (la Constanţa), la 22 mai (la Bucureşti) și la 29 mai (la Constanţa, dacă va mai fi necesar), meciurile fiind programate de la ora 17.30.

În celălalt meci din etapa a şasea din Seria A, CSM Politehnica Timișoara a învins-o pe CSM București, scor 34-31 (21-16). În finala mică, CSM București va întâlni Potaissa Turda.

În Seria B s-au înregistrat următoarele rezultate: Dinamo București - Steaua București 34-35 (18-16), ora 18.30: CSM Focșani 2017 - Potaissa Turda 34-29 (15-14).