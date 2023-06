Revolut marchează a cincea aniversare în România, prima sa piață după numărul de clienți retail și a doua ca mărime la nivel global, după Regatul Unit.

Dacă în momentul lansării Revolut oferea transferuri peer2peer (p2p) instant între clienții săi și servicii de schimb valutar, banca digitală challenger din UE a devenit una dintre cele mai populare instituții financiare de pe piața locală, utilizată ca principalul cont bancar. Peste 70 de funcții și produse au fost propuse clienților, de la Recompense și Magazine la conturi de economisire, de la funcții specifice unui stilul de viață global, cum ar fi Sejururi la investiții în mărfuri și criptomonede, de la o aplicație de călătorie la un cont bancar care le permite clienților să plătească precum localnicii, în peste 150 de țări.

Contribuția Revolut la dezvoltarea unei economii digitale pe plan local

Având în vedere popularitatea tot mai mare a băncii digitale în România, Revolut atinge astăzi o rată ridicată de adoptare în rândul populației active pe piața locală (34%) și o bază de clienți puternică în principalele orașe din țară:

Inițial, aplicația financiară a atras în principal generația mai tânără, așa-numiții nativi digitali din Generația Z și Millenniali, care o foloseau în principal în timpul călătoriilor și pentru a face plăți către servicii de ridesharing precum Uber, Bolt sau în transportul public local. În perioada pandemiei, pe măsură ce încrederea populației în metodele digitale de plată a crescut, profilul clientului Revolut din România a evoluat și el, atrăgând tot mai mulți reprezentanți maturi din generațiile Millennials și X.

Care este profilul clientului Revolut retail din România? Este un bărbat care locuiește într-un oraș mediu sau mare, aparținând segmentului 25-44 de ani (52%), care efectuează cel puțin 144 de tranzacții pe an cu Revolut pentru a plăti bunuri și servicii necesare zi de zi sau pentru a achita facturi la utilități, servicii turistice, servicii de transport, divertisment. Un client român mediu a cheltuit peste 3.610 de euro cu Revolut în ultimele 12 luni și, în aceeași perioadă, suma totală cheltuită cu Revolut de către clienții locali a crescut cu 15% față de anterioarele 12 luni.

În timp, modul de utilizare a aplicației și cardurilor Revolut a evoluat de la cel al unui serviciu folosit de clienții români mai ales în timpul vacanțelor și călătoriilor în străinătate la cel de cont bancar principal utilizat pentru nevoile zilnice de gestionare a banilor și a bugetului personal. În primele 10 categorii de comercianți, după volumul total de plăți efectuate cu Revolt în ultimul an, se regăsesc: magazinele alimentare și supermarketurile, cafenelele și restaurantele, benzinăriile, spațiile de cazare (hoteluri, moteluri), lanțurile fast-food, magazinele de articole vestimentare, mărfurile generale, magazinele de electronice, agențiile de turism, utilitățile.

Toate aceste categorii de comercianți au totalizat plăți de peste 1,7 miliarde de euro efectuate de utilizatorii Revolut pe piața locală, demonstrând contribuția puternică a super-aplicației financiare la consolidarea unei economii digitale (cashless) în România.

Mai mult, în vremuri de inflație ridicată, Revolut a sprijinit clienții cu noi produse și beneficii responsabile, cum ar fi cashback-ul oferit utilizatorilor funcției Magazine, contul dedicat freelancerilor Revolut Pro, creditul pentru nevoi personale responsabil în moneda locală, cu dobândă fixă pentru întreaga perioadă de acordare a creditului și zero comisioane de administrare sau rambursare anticipată, Conturile comune. Pentru a crește cunoștințele financiare ale clienților, Revolut a conceput și a inclus conținut educațional în aplicație precum modulul Learn & Earn pentru cei interesați de criptomonede și cursurile de tranzacționare, pentru utilizatorii dornici să-și diversifice cunoștințele despre investiții și bursă.

„Am evoluat, în acești ani, de la cardul de călătorie preferat la o super aplicație financiară globală. Am construit un întreg ecosistem financiar cu un cont bancar la baza acestuia, pentru a ajuta clienții să obțină cât mai mult de la banii lor. Pe măsură ce am trecut la nivelul următor, acela de bancă digitală, am contribuit la incluziunea financiară a sute de mii de clienți care anterior nu aveau acces la servicii bancare. Azi, clienții preferă Revolut pentru că au mai mult control asupra banilor lor, atât asupra celor care intră în cont, cât și asupra cheltuielilor, economiilor sau investițiilor. Cu doar câteva apăsări de ecran, clienții noștri se pot baza pe noi pentru activități de bază, precum plata chiriei, achitarea facturilor și a taxelor la operațiuni care implică o decizie mai profundă sau mult mai incitante (cum să pună bani deoparte, cum să își crească bunăstarea financiară, cum să cheltuiască și să economisească, totodată, când călătoresc), a declaratGabriela Simion, General Manager sucursala Revolut România.