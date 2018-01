Rezultat decis de arbitri în partida HCDS - CSM

20:54:31 / 13 Decembrie 2017

Defensiva 0 barat, poarta superba, interi FRICOSI!

Un meci de dat uitarii cat mai repede. Defensiva noastra nu merge deloc, dar deloc, de feiecare data eroii sunt Dane sau Mitrevski, dar apararea nu-i ajuta DELOC. Foarte buna in schimb a csm-ului talie, strangeau la timp, BLOCAJE, eseau pe brat, ai nostri spectatori, foarte mori si lipsiti de reactie !!!! Altfel, n-am inteles teama interilor nostri de a arunca la poarta! Taman in ei ne era baza. Au probleme medicale? Foarte moale Crni, pasator, nu stiu daca a aruncat macar o data "de afara", iar Malinovic abia cand era cu cutitul la os, vezi golul din ultimul minut, pacat :( Vujovic ..la fel il uita Dzeu cu mingea in mana. S-au incercat la nesfarsit angajarile la pivot, really? cu Rakcevic pe langa Ramba (pacat ca l-am ratat) Militaru?? Am ratat mult si pe extrema dreapta, atat prin Toma, cat si prin Nistor... Foarte bun la csm Tioumentzev. La noi ii putem remarca doar pe Mitrevski si oarecum pe Cutura.