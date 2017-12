Rilan și Naz Tokio au lansat, în România, „Blindfolds”

Cunoscutul cântăreț și actor american, cunoscut din serialul „Glee” Rilan au lansat oficial, în România noul său single, „Blindfolds”, alături de Naz Tokio. Artista Naz Tokio a colaborat cu DJ Andi, la piesa „Trouble”, care a răsunat pe scena Liberty Parade și în cluburile din țară, dar și cu Lora pentru „Fire up”, piesă care are și un videoclip filmat în Statele Unite de catre Edward Aninaru.

„Lucrez cu Naz de mai bine de doi ani, scriem împreună atât pentru proiectul meu, cât și pentru alți artiști. Am vrut să facem un duet în care să putem combina stilurile noastre diferite coerent, dar artistic. Așa am ajuns să compunem „Blindfolds”, iar Dallas Austin (TLC, Madonna, Pink, Gwen Stefani) și Cory Enemy (Lady Gaga, will.i.am, Chris Brown, TLC, Katy Perry, David Guetta) au lucrat împreună la producția piesei”, spune Rilan.

O EXPERIENȚĂ MAGICĂ

„Filmarea clipului s-a dovedit a fi o experiență magică. Și eu, și Naz suntem niste artiști extrem de vizuali. Când lucrăm împreună vedem scene, culorile, până și styling-ul din ce ar însemna un clip al unei piese. Și pentru că avem niște stiluri complet diferite, aș spune eu că Naz este un super-erou de benzi desenate, iar eu mai degrabă un prinț al întunericului. Așa că am aterizat împreună într-un punct comun: cultura japoneză. Așa am ajuns să punem pe foaie scenă cu scenă, până la ultimul detaliu și am decis să lucrăm cu Jensen Noen, un regizor care ne-a înțeles perfect estetica ce ne-o doream”, a adăugat cântărețul american.

DESPRE SINGURĂTATE ȘI IUBIRE

Conform lui Rilan, „Blindfolds” este o piesă despre singurătate, „despre a fi uitat de către persoana pe care o iubești și despre momentul în care îți dai seama că nu poți trece peste, pentru că îi vezi față în oricine întâlnești și atunci îți dai seama că, până și în mulțime, tot singur te simți”.

Despre colaborarea cu cântărețul american, Naz Tokio a spus: „Rilan este „partenerul meu în crimă” de doi ani și puțin deja. Combatem crima organizată pentru a face loc în lume pentru o muzică mai bună. Este foarte ușor pentru noi să fim o echipă, totul decurge de la sine, natural. „Blindfolds” l-am scris împreună și a fost produs de către Dallas Austin și Cory Enemy, iar videoclipul tot împreună l-am gândit. Piesa este despre dependența față de persoana aia care ți-a dat viata peste cap, care ți-a luat mințile și ți-a frânt inima. Este exact la fel ca și când ai fi legat la ochi și nu mai vezi nimic din ce se întâmplă, ești încă prins în relația de mult trecută și tot ceea ce faci, oriunde mergi, tot la el/ea te gândești”.