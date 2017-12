Roberta Anastase, preşedinte al Camerei Deputaţilor

Liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor au stabilit, joi seară, după cinci ore de negocieri, repartizarea funcţiilor în comisiile permanente, preşedinţia Comisiei juridice urmînd să fie deţinută de reprezentanţii PD-L. Liderul grupului parlamentar al PD-L, Ioan Oltean, a declarat că “bătălia a fost pe comisiile economice şi juridice” şi că, în final, după negocieri, “toată lumea a fost foarte mulţumită”. Potrivit lui Oltean, PD-L a obţinut conducerea a şase comisii permanente din Camera Deputaţilor, şi anume preşedinţia Comisiei juridice, de Administraţie publică, Apărare, Agricultură, Culte şi a Comisiei pentru regulament. PSD deţine preşedinţia Comisiilor de Buget, Sănătate, Învăţămînt, Politică economică, Industrii şi Abuzuri. UDMR a obţinut preşedinţia Comisiei de politică externă, grupul minorităţilor a primit şefia Comisiei pentru drepturile omului, în timp ce PNL are preşedinţia Comisiilor de Muncă, IT şi Egalitate de şanse. Negocierile dintre liderii grupurilor parlamentare au fost blocate la un moment dat, deoarece şi PSD şi PNL ar fi dorit preşedinţia Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor. Grupul parlamentar al PD-L a decis, vineri dimineaţă, prin vot (68 voturi pentru şi 45 împotrivă), să o propună pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor pe Roberta Anastase. La rîndul său, grupul parlamentar PSD din Camera Deputaţilor i-a propus pe Adrian Năstase şi Daniela Popa în calitate de vicepreşedinţi ai Camerei, pe Valeriu Zgonea pentru funcţia de secretar, şi pe Nicolae Bănicioiu pentru postul de chestor. În Camera Deputaţilor, ca şi la Senat, au fost validate, la începutul şedinţei, mandatele noilor deputaţi, după care aceştia au depus jurămîntul de onoare. După depunerea jurămîntului, care a durat cinci ore, deputaţii s-au reunit la grupurile parlamentare pentru a-şi stabili reprezentanţii în conducerea comisiilor parlamentare. Primii care au coborît în sala de plen de la şedinţa de grup au fost reprezentanţii PD-L, iar în scurt timp s-au prezentat şi deputaţii PSD. Deputaţii PNL au decis, în şedinţa grupului parlamentar, şefii celor trei comisii ce le revin la Camera Deputaţilor, Comisia pentru IT urmînd să fie condusă de Relu Fenechiu, cea pentru Muncă, de Paul Victor Dobre, iar Comisia pentru egalitate de şanse, de Cristina Pocora. Potrivit vicepreşedintelui grupului PNL George Scutaru, deputaţii au decis prin vot ca Relu Fenechiu să preia şefia Comisiei IT şi Comunicaţii, deputatul Paul Victor Dobre să fie preşedinte al Comisiei pentru muncă, iar Cristina Pocora să preia şefia Comisiei pentru egalitate de şanse. Conducerea Comisei juridice din Camera Deputaţilor a fost obţinută PD-L, iar cea de Buget a revenit PSD. Deputaţii s-au reunit apoi în şedinţă de plen, după o scurtă pauză, pentru a vota preşedintele Camerei şi componenţa Biroului Permanent, conform algoritmului politic negociat joi, de către reprezentanţii partidelor politice parlamentare. Pentru şefia Camerei Deputaţilor a candidat Roberta Anastase, din partea PD-L, Ludovic Orban, desemnat de către grupul parlamentar al deputaţilor liberali, acesta înlocuindu-l pe Bogdan Olteanu, care era, iniţial, candidatul pentru acest post, şi Laszlo Borbely, propus de UDMR pentru această funcţie. În urma votului, Roberta Anastase a devenit noul preşedinte al Camerei Deputaţilor, reprezentanta PD-L fiind aleasă în această funcţie cu 218 voturi “pentru” din cele 313 voturi valabil exprimate. Orban a obţinut 69 de voturi “pentru” şi 256 “împotrivă”, iar Borbely a avut 26 de voturi “pentru” şi 299 “împotrivă”. Noul preşedintele al Camerei Deputaţilor a declarat, după obţinerea mandatului, că prioritatea sa este de a reda românilor încrederea în Parlament şi de a se asigura că niciun parlamentar nu este mai presus de lege şi nu beneficiază de tratamente preferenţiale. Ea a spus, foarte emoţionată, că în mandatul său trebuie perfecţionată legea votului uninominal, astfel încît să reflecte în totalitate voinţa cetăţenilor: “Cei care ne-au votat trebuie să aibă şi posibilitatea de a ne revoca dacă nu ne îndeplinim angajamentele faţă de ei”.