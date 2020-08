România are șanse din ce în ce mai mici să se apropie de zona Euro

Românianu mai îndeplinea, laultimul raport de convergență, din luna iunie, niciun criteriu de aderare la moneda unică europeană.

În condițiile efectelor crizei economice provocate de pandemie, acest obiectiv se îndepărtează și mai mult, a declarat recent, ministrul de finanțe Florin Cîțu.

Principalele criterii de aderare la euro se referă la stabilitatea preţurilor, soliditatea finanţelor publice, stabilitatea cursului de schimb şi convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung.

În schimb, ministrul este optimist în ceea ce privește costul finanțării.

„Costul finanţării a scăzut în fiecare lună pentru România, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Ne-am finanțat la costuri mult mai mici decât de finanța PSD anul trecut, când avea creștere economică. Am reușit această performanță. Iar dobânzile, așa cum am promis din primul moment în care am venit la guvernare, au scăzut în piață lună de la lună, a scăzut şi inflaţia, am avut economii față de anul precedent la costurile cu dobânzile”, a declarat Florin Cîţu, preluat de DIGI 24.