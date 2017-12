România, calificare de vis în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin

07:19:51 / 17 Decembrie 2015

Cristina Neagu

Imi place handbalul,am vazut in direct sau TV multe meciuri formidabile,echipe formidabile si jucatori formidabili. Dar aseara Cristina a deposit orice imaginative! Toti au fost de accord ca tras echipa Romaniei dupa ea,dar nimeni nu a mentionat ca de fapt a tras dupa ea echipa...Danemarcei,marcand multe goluri cu 2-3-4 adversare in carca. Vineri si duminica se poate intampla orice dar sa nu uitam ultimile doua victorii si in cazul unor posibile insuccese sa le respectam pe toate aceste jucatoare. Pana atunci nu-mi iese din minte cum a tras Cristina dupa ea toata echipa daneza!