„România este ferită de ameninţări iminente“

România primește vești bune în prag de Sărbători. Șeful Alianței Nord-Atlantice ne dă asigurări că țara noastră este ferită de posibile amenințări iminente, mai ales că a crescut și protecția aliată în zona noastră și a Mării Negre. O veste bună cam goală de conținut, pentru că doar vreo baba Vanga, dacă ar mai trăi, ar putea ghici ce le trece prin cap liderilor care ne îngrijorează cel mai mult, nicidecum Jens Stoltenberg.

Într-un interviu acordat Digi24, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost întrebat despre amenințările făcute de președintele rus, Vladimir Putin, la adresa României, în ceea ce privește sistemul antirachetă de la Deveselu, informează B1tv. Întrebat dacă NATO are informații despre posibile represalii plănuite de Rusia, Jens Stoltenerg a afirmat că ”nu este nicio amenințare iminentă împotriva niciunui aliat NATO, în consecință nici împotriva României. Vedem, însă, o creștere a capacităților militare rusești, mai ales în Crimeea. Și acesta este și motivul pentru care NATO răspunde parțial cu o prezență mai accentuată a forțelor noastre, dar și cu stabilirea de cartiere generale mai mici, inclusiv în România, care pot planifica și organiza exerciții și pot fi o legătură bună între forțele naționale românești și potențialele întăriri care vin din partea NATO, dacă este nevoie de ele”. Totodată, Stoltenberg a amintit că a fost triplată capacitatea de răspuns a NATO: “Putem trimite forțe rapid, dacă avem vreo situație care impune acest lucru. Deci, am văzut o creștere a capacităților militare rusești, am văzut un discurs mai agresiv și toate acestea ne-au forțat să răspundem, dar răspundem într-o manieră măsurată, defensivă și bine proporționată, pentru că nu dorim o escaladare a situației, în continuare dorim o relație mai constructivă și mai cooperantă cu Rusia, deci trebuie să facem lucrurile într-o manieră mai echilibrată și exact asta facem”.

Baza militară de la Deveselu a devenit operațională în luna mai, iar la scurt timp, Vladimir Putin a amenințat direct România, pentru că găzduiește elemente ale scutului antirachetă american pe care Moscova îl percepe ca pe o amenințare.