Românii îşi pot cumpăra vechime în muncă! Vezi de când şi ce s-a schimbat!

Legea Pensiilor a suferit modificări în ce priveşte componenta care se referă la vechimea în muncă. Astfel, de luni, românii își vor putea cumpăra vechime la pensie pentru perioade de cel mult cinci ani în care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Față de mecanismul plăților retroactive aplicabil în prezent, la noul mecanism vor putea apela mai multe persoane.

Potrivit proiectului adoptat luni în Senat, oricine are măcar un stagiu de cotizare de 15 ani va putea să facă un contract de asigurare facultativă cu casa de pensii şi să-şi plătească, în rate, raportat la salariul mediu, contribuţii pentru perioade din urmă care să totalizeze maximum cinci ani (perioade de necontributivitate, adică în care nu s-a plătit contribuţia le pensii).

Potrivit legii:

"(2) Orice persoană care a realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare facultativă.

(3) În sistemul public de pensii se poate încheia contract de asigurare facultativă şi pentru perioadele de timp de maximum 5 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(4) Contractul se asigurare facultativă prevăzut la alin. (3) se poate încheia numai de către persoana care, pe perioada anterioară prevăzută la alin. (3), avea vârsta legală de încadrare în muncă potrivit legii.

(5) Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare facultativă prevăzut la alin. (3) constituie stagiu de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea unei pensii potrivit legii", scrie în proiectul pus în dezbatere.

Cumpărarea vechimii pentru pensie se poate face şi în prezent, dar este o măsură care are un termen-limită: la finalul acestui an, mecanismul va deveni inaplicabil. Actualul mecanism (detaliat în acest material) prevede însă ca plata retroactivă să se refere la o perioadă de cinci ani consecutivi, în timp ce viitoarea lege a pensiilor nu mai conţine această condiţie. De asemenea, va fi o măsură disponibilă pentru mai multe generaţii, faţă de actualul mecanism, care, aşa cum spuneam, are un termen-limită de aplicare. Avantajul viitoarei reglementări a fost subliniat şi de reprezentanţii ministerului. "În proiectul noii legi se menţine contractul de asigurare facultativă, care suferă totuşi câteva modificări. Astfel, dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru cinci ani consecutivi retroactivi, pe viitor, persoana îşi va putea alege perioade diferite necontributive ca să totalizeze 5 ani", explică cei de la Ministerul Muncii în comunicatulde prezentare a proiectului de lege, scrie avocatnet.ro.