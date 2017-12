Românul, frate cu deflația

Inflația anuală a rămas în teritoriu negativ în septembrie, la minus 1,7%, în urcare de la minus 1,9% în august, iar inflația lunară a fost de 0,26%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). La inflația (sau, mai bine zis, la deflația) din septembrie au „contribuit“ prețurile mărfurilor alimentare, care au scăzut cu 6,47% față de septembrie 2014. În schimb, prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,54% de la an la an, iar tarifele serviciilor au urcat cu 1,99%. Cel mai mult s-au scumpit cartofii, cu 21,3%, legumele şi conservele din legume (+7,9%), ouăle (+4,15%) şi citricele şi restul fructelor meridionale (+4%). Pe de altă parte, cel mai mult s-au ieftinit fructele proaspete, cu 1,8%. Dintre mărfurile nealimentare, mobila a consemnat cea mai mare creştere de preţuri, cu 0,5%, urmată de confecţii, cu 0,37%, îmbrăcăminte şi articole de menaj, cu circa 0,3% fiecare. În schimb, combustibilii s-au ieftinit cu 1,36%, iar articolele medicale şi medicamentele cu 0,02%. La servicii, transportul urban s-a scumpit cu 0,3%, iar categoria „alte servicii“ a înregistrat o creştere cu 0,9% a tarifelor. Rata anuală a inflaţiei a ajuns în teritoriu negativ în iunie, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, la -1,6%, după ce preţurile au fost mai mici cu aproape 3% faţă de mai, pe fondul reducerii TVA la alimente şi băuturi la 9%, de la 1 iunie. BNR a revizuit în jos, la începutul lui august, prognoza de inflaţie, la -0,3% pentru finele acestui an şi la 0,7% până la sfârşitul anului viitor, cu 0,5, respectiv 1,2 puncte procentuale sub proiecţia anterioară. Inflația ar urma să reintre în intervalul-țintă al băncii centrale în trimestrul I din 2017.

