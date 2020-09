Ruben de la Barrera, manager Viitorul: „Cu siguranţă, am fi meritat să câştigăm”

După încheierea partidei de sâmbătă seară, dintre Sepsi Sf. Gheorghe şi FC Viitorul Constanţa, scor 1-1 (Safranko 82 / A. Ciobanu 39), din etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal, managerul formaţiei de la ţărmul mării, Ruben de la Barrera, a considerat că Viitorul ar fi meritat victoria după modul cum s-au desfăşurat ostilităţile în teren: „Cu siguranţă, am fi meritat să câştigăm pe terenul unei echipe care pune probleme pe teren propriu şi unde este dificil să te exprimi. Am avut o evoluţie bună, sunt mulţumit de prestaţia elevilor mei, însă sunt dezamăgit de rezultatul final. Am deschis scorul, iar în repriza a doua am mai avut ocazii de gol. Am făcut multe lucruri bune, dar este greu să explici uneori ce se întâmplă pe teren în unele momente. Fiecare jucător a încercat să se ridice la un nivel cât mai bun, toate partidele sunt importante şi nu înseamnă totul să câştigi un meci. Nu vreau să regret nimic, trebuie să arătăm ca o famile, ca o echipă puternică. Important este ceea ce faci în continuare şi sunt convins că sâmbătă vom găsi soluţiile pentru a obţine şi prima victorie”.

După remiza de la Sf. Gheorghe, Viitorul se află pe locul 14 în clasament, cu 2 puncte şi golaveraj 3-9, urmând să întâlnească în etapa viitoare, pe teren propriu, sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus), pe Astra Giurgiu, ocupanta ultimei poziţii, cu un singur punct şi golaveraj 2-9.