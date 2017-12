Rusia acuză Turcia că pregăteşte o intervenţie în Siria

Armata rusă are motive serioase să creadă că Turcia pregăteşte o intervenţie militară în Siria, după ce Ankara a interzis zboruri ruse de recunoaştere în spaţiul aerian turc, a declarat generalul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării. În virtutea Acordului „Cer Deschis“, intrat în vigoare din 2006, avioane militare turce pot efectua misiuni de recunoaştere în spaţiul aerian rus de circa patru ori pe an. La rândul său, Rusia are dreptul la astfel de zboruri deasupra Turciei. O serie de astfel de misiuni de recunoaştere urmau să aibă loc în intervalul 1-5 februarie, iar la bordul avioanelor ruse urmau să fie şi experţi militari turci.

În urmă cu câteva zile, Turcia a semnalat că un avion militar rus de tip Suhoi Su-34 ar fi pătruns din nou, în mod neautorizat, în spaţiul aerian turc. În noiembrie 2015, armata turcă a doborât un bombardier rus la frontiera cu Siria, incident care a deteriorat puternic relaţiile cu Moscova. Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a impus sancţiuni economice şi a ameninţat Turcia după acest incident.

