S-a deschis o cafenea condusă de persoane nevăzătoare! Vezi unde!

O cafenea condusă de persoane nevăzătoare a fost deschisă vineri în clădirea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din capitala Mongoliei. "Cafe more" este prima cafenea de acest gen deschisă în ţara din Asia de Est, notează agenţia Xinhua. Personalul localului, care beneficiază de susţinerea organizaţiei umanitare "Siloam Center for the Blind" din Coreea de Sud în colaborare cu agenţia Korea International Cooperation Agency (KOICA), este format în prezent din cinci angajaţi, printre aceştia numărându-se şi managerul. "Am deschis astăzi cafeneaua pentru a şterge prejudecata privind competenţele persoanelor cu dizabilităţi şi pentru a contribui la eliminarea obstacolelor cu care se confruntă acestea", a declarat Jan Ying Geyong, responsabil în cadrul "Siloam Center for the Blind". În această ţară trăiesc aproximativ 16.610 persoane nevăzătoare, circa 96% dintre ele fiind şomere, potrivit datelor Federaţiei Naţionale a Nevăzătorilor din Mongolia. D. Gerel, directoarea organizaţiei pentru persoanele cu deficienţă vizuală a declarat că este dificil pentru nevăzătorii din Mongolia să îşi găsească un loc de muncă. "Sunt foarte fericită că o astfel de cafenea cu angajaţi persoane nevăzătoare s-a deschis în Mongolia", a adăugat ea.