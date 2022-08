Sabaton canta pe 25 iulie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul turneului "The Tour to End All Tours" care trece si prin Romania! In deschidere vor canta Dynazty din Suedia.

1. REGULI DE ACCES

Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:30 iar concertele incep la ora 19:15. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru a va vedea trupele favorite. Concertul are loc in aer liber.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei.

Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la portile de jos din parc ale Arenelor Romane.

Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet.

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrare de la Arenele Romane toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

2. PROGRAM

OPEN DOORS18:30

Dynazty 19:15-20:30

SABATON 21:00-23:00

3. Categorii de bilete

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Categoria Premium - Bilete cu loc in sectoarele K, E,

- Categoria Teren - Bilete fara loc, in fata scenei pe teren

- Categoria Acces General - Bilete cu loc in Arena, mai putin in sectoarele K si E

Fanii care au bilete pe scaune se pot plimba dintr-o parte in alta a arenelor ca sa ajunga la zona de merch de pe coronament dar nu pot intra pe teren (si viceversa - fanii de pe teren nu pot intra in zonele cu scaune). De asemenea, stationarea pe coronament pentru a privi concertul este interzisa din doua motive: 1) nu se aude bine 2) nu trebuiesc blocate caile de evacuare. Vom avea stewarzi care va vor informa de acest lucru si in timpul concertului.

BILETE:

Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

-Premium (cu loc) - 239 lei in presale si 260 la intrare

- Teren (fara loc, in fata scenei) - 179 in presale si 200 la intrare

- Acces General (cu loc) - 139 lei in presale si 150 lei la intrare

La pretul tuturor biletelor comandate in presale se adauga comisionul de emitere bilet de 15 lei.