Salariile, leul și utilitățile stresează oamenii de afaceri

09:28:18 / 12 Iulie 2017

Eu

Cresterile salariale streseaza patronii? Care cresteri ma? Ca tot minimul pe economie se da!!! Ca lucrezi mai mult si ei mai mult tot minimul pe economie e...lucrezi 2 luni intr o luna ..da esti rupt de oboseala...Da de cresterile parlamentarilor nu se Streseaza nimeni???!!!Ce, astia va muncesc 2 luni intr una??? Oricum, angajati nu o sa mai gasiti...poate va muncesc o luna, doua...aia pe care o sa i gasiti...o sa fim foarte putini care mai muncim si Traim in Romania...puteti voi sa l puneti pe parlamentarul ala care a scos profesionalele sa le bage din nou...dar tot degeaba...raul s a produs...si pe ala oricum il doare in dos...pe ala sa l trageti la raspundere ca nu va gasiti oameni calificati...oricum fara 2000 lei bani in mana la program de 8 ore si 2 libere pe saptamana nu va mai munceste nimeni...