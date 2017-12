Salvamarii, încă în grevă

Peste 300 de salvamari au tras, de miercuri, 28 iunie, bărcile la mal şi au arborat în foişoare drapele care semnalizează turiştilor interdicţia de a intra în mare, ameninţînd că se vor retrage definitv de pe plaje dacă nu îşi vor primi salariile. Ei au spus că le-a ajuns cuţitul la os după ce, timp de o lună, Direcţia Ape Dobrogea Litoral (DADL) le-a servit "poveşti" şi a refuzat să semneze contractul de prestări servicii cu organizaţiile profesionale care asigură serviciul de salvare pentru că Ordonanţa Sulfinei Barbu, care a "îngenunchiat" turismul de litoral, nu a fost promulgată de preşedinte. "Am trimis vineri, 30 iunie, două memorii către preşedinte şi primul ministru, în care explicam situaţia. Peste trei ore am fost contactaţi telefonic de un consilier personal al preşedintelui Traian Băsescu care ne-a întrebat de cît timp nu ne-am primit banii. Am explicat că nu este vorba neapărat despre problema financiară, ci de faptul că, în lipsa unui contract cu administratorul plajelor, respectiv DADL, nu putem intra în legalitate", a declarat preşedintele Clubului Nautic "Calatis" Mangalia, George Lipoveanu. El a mai spus că, în aceeaşi zi, la ora 23.00, a fost sunat de directorul DADL, Ionel Manafu. "Mi-a spus că preşedintele a promulgat Ordonanţa în forma modificată de parlament şi că luni, 3 iulie, putem semna contractele de prestări serviciu. Pînă în momentul semnării documentelor, vom rămîne tot în grevă de avertisment. Pentru noi nu se modifică nimic pînă nu parafăm o înţelegere scrisă", a mai spus Lipoveanu. El a fost de părere că nu s-au făcut demersurile necesare, în ciuda asigurărilor pe care le-a primit atît de la prefectul Dănuţ Culeţu, cît şi de la directorul DADL, şi a fost nevoie ca să trimită memoriile pentru a se lua măsuri. Dacă se vor semna astăzi contractele, cei peste 300 de salvamari de pe plajele litoralului vor renunţa la protestul lor şi îşi vor relua activitatea de supraveghere a turiştilor.