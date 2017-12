Şanse minime ca FC Altay să continue în eşalonul secund

Pentru judeţul Constanţa, ediţia trecută a Diviziei B la fotbal a fost una dezastruoasă: au retrogradat trei dintre cele patru formaţii care au evoluat în respectivul campionat! Midia Năvodari s-a retras la finalul turului, din motive financiare, iar Portul Constanţa şi Callatis Mangalia au retrogradat, ultima ocupînd primul loc pe care scria Divizia C.

Singura formaţie dobrogeană care s-a salvat de la retrogradarea din Divizia B este FC Altay, echipă clasată pe locul 10 în seria întîi şi care a beneficiat de rezultate mai bune comparativ cu omoloagele sale din celelalte două serii. Viitorul echipei la Năvodari, acolo unde a jucat în retur partidele considerate pe teren propriu, este însă nesigur, pentru că Tugrul Koparan, patronul clubului, nu a semnat protocolul de asociere cu Primăria şi Consiliul Local din Năvodari, pe de o parte, şi cu omul de afaceri Dan Pîţu, patronul societăţii "Hidrocora" din Cernavodă, pe de altă parte. Cele trei părţi căzuseră de acord în iarnă, înainte de retur, asupra investirii unor sume de bani în echipă, iar lucrurile au mers bine şi Altay a evitat retrogradarea, chiar dacă numai în ultimul moment. Protocolul a fost semnat doar de Primărie şi Pîţu, iar la finalul campionatului, după ce echipa s-a salvat, Koparan a pus alte condiţii pentru a parafa înţelegerea!

Koparan vrea stadion de Divizia A la Năvodari!

"Conform protocolului din iarnă, eu m-am achitat de toate obligaţiile, ba chiar am dat dublu faţă de cît era stipulat pe hîrtie că trebuie plătit pînă la finalul campionatului! Pe tot anul 2006, eu şi Koparan trebuia să investim cîte două miliarde de lei vechi, iar Primăria unul. Eu am plătit deja două miliarde, pe care nu cred că îi voi mai recupera, dacă locul echipei va fi vîndut. Nici măcar din vînzări de jucători, pentru că toţi sînt liberi de contract din această vară!", a spus Dan Pîţu, ale cărui declaraţii sînt susţinute şi de consilierul local Adrian Tudora, reprezentantul Primăriei Năvodari în Consiliul de Administraţie al clubului. "Pentru a ne continua colaborarea, Koparan ne-a pus nişte condiţii imposibile. Ne-a propus să finanţăm echipa în scopul promovării în Divizia A, şi pentru aceasta noi ar trebui să facem investiţii în stadion, să punem scaune, să montăm nocturnă, ori bugetul nostru nu ne permite aşa ceva. În plus, nu cred că vom continua colaborarea în Divizia B, pentru că pînă acum nu ne-a oferit dovezi de încredere. Poate că vom sprijini echipa din Divizia C, Midia Năvodari, alături de alţi sponsori. Vom vedea", a declarat Tudora.

Altay are mai multe oferte pentru locul echipei în Divizia B

La rîndul său, Tugrul Koparan promitea după ultimul meci de campionat că FC Altay va rămîne în judeţul Constanţa şi anunţa că „vreau să alcătuiesc o echipă competitivă, care să atace promovarea, şi sper ca anul acesta să fie mai uşor, pentru că a rămas doar o echipă constănţeană în Divizia B. Sper să definitivăm colaborarea cu Primăria din Năvodari şi cu Dan Pîţu, dacă ei vor fi de acord cu acest obiectiv al nostru!” Săptămîna trecută, Koparan ne anunţa că "la Năvodari nu vom continua, pentru că nu avem garanţii. În plus, dacă nu va exista un obiectiv clar, de performanţă, nu mai continuăm deloc". Chestionat în privinţa veridicităţii zvonurilor privind vînzarea locului echipei în eşalonul secund, Koparan a confirmat că există mai multe oferte, de la formaţii din toate seriile. "Ne-au căutat mai multe cluburi, cum ar fi UTA, Astra Ploieşti, FCM Tîrgovişte, chiar Callatis Mangalia şi Portul s-au interesat ce avem de gînd, dar pînă acum nu am negociat cu nimeni, pentru că deocamdată mai căutăm soluţii aici, în judeţul Constanţa. Nu este vina mea că doar Altay s-a salvat de la retrogradare. Eu vreau să continuu, dar nu am unde să joc, nu mă ajută nimeni. Săptămîna aceasta vreau să găsesc un stadion pe care să joc; dacă nu găsesc, închid clubul, nu vînd locul, pentru că nu vreau să se spună că vreau să scot bani de pe urma singurei divizionare B din judeţ. Vreau ca prin intermediul mass-media să fac un apel şi către autorităţile locale din municipiul Constanţa şi din judeţul Constanţa, să mă ajute să continuăm. Fac apel către Consiliul Local şi Primăria din Constanţa să mă ajute să renovăm terenul de rugby din Complexul Badea Cîrţan, pentru a putea juca acolo meciurile din campionatul viitor", a încheiat Koparan.

În ceea ce îi priveşte pe jucători, aceştia au devenit toţi jucători liberi! Fiecare mai are de primit salariul pe luna iunie, ultima rată de contract, scadentă în iunie, şi prima aferentă victoriei cu FC Botoşani, scor 3-1, din ultima etapă. Ei sînt acum în vacanţă, ca şi antrenorii care au salvat echipa de la retrogradare, şi aşteaptă veşti în legătură cu viitorul lor.