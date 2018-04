Sărbătorește Zilele Diversității!

Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri ADAPTO, Asociaţia Împreună pentru Viitor Constanţa, Comitetul Naţional pentru Drepturile Copilului Constanţa, Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret - Filiala Constanţa, AIESEC Constanţa, Asociaţia Logopezilor din România - Filiala Constanţa, CREATIVE+ Asociaţia pentru Promovarea Educaţiei Creativ-Ecologiste si Abilităţilor Inovative, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudeţeană Constanţa desfăşoară în perioada 23 - 25 martie "Zilele Diversităţii 2018". Evenimentul, ajuns la a patra ediţie, îşi doreşte să sărbătorească diversitatea şi impactul pozitiv al acesteia asupra modalităţii de expresie, cultură şi a modului cum vedem viaţa.

Activităţile evenimentului se vor desfăşura după cum urmează:

Vineri 23 martie:

Go Global, orele 9:30 - 16:30, Universitatea Ovidius din Constanţa, Campus Universitar Corp A

Delfinii creativi, 10:00 - 16:00, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Delfinul Constanţa

Scrisoare pentru normalitate, 16:30 - 18:30, Şcoala Gimnazială Gala Galaction - Mangalia

Sâmbătă 24 martie:

Simpozion Educaţie Multiculturală, educaţie pentru viitor, 10.00 - 12.00

Diversity Art, 10:00 - 14:00

- Expoziţie foto "Cum văd eu DIVERSITATEA"

- Ateliere de creaţie

Activităţile de sâmbătă se vor desfăşura la Palatul Copiilor din Constanţa

Duminică 25 martie, 15:00 - 17:00:

Expoziţie "Pro Accesibilitate"

Demonstraţie câine ghid

Spectacolul "Diversitate pentru toţi" prezentat de Adrian Băncilă

Activităţile de duminică se vor desfăşura la Centrul Comercial TOM din Constanţa.

Zilele Diversităţii 2018 este un eveniment care a fost inclus pentru al patrulea an consecutiv în campania „Week Against Racism“ iniţiată de UNITED for Intercultural Action, campanie care anul acesta are sloganul „Diversity – never enough!“ (Diversitatea – niciodată îndeajuns!). Campania este organizată în fiecare an în jurul zilei de 21 martie - Ziua Internaţională a Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare şi la care iau parte organizaţii non-guvernamentale, şcoli, consilii locale, din toată Europa.