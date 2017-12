Şase motociclete enduro de 40.000 de euro, participante la un campionat, au fost furate

Șase motociclete în valoare de 40.000 de euro care urmau să participe la competiţia King of the Hill, deschizătoare a sezonului Campionatului Naţional de Hard Enduro în România, au fost furate din comuna Ghioroc, judeţul Arad. Poliţia din Arad a deschis, vineri, o anchetă, după ce au fost furate şase motociclete din curtea hotelului din comuna Ghioroc, judeţul Arad, în care erau cazați motocicliștii care urmau să participe la cea de-a cincea ediţie a competiţiei King of the Hill, care deschide sezonul Campionatului Naţional de Hard Enduro în România. Surse din cadrul Poliţiei Arad au declarat că cele şase motociclete enduro au o valoare de circa 40.000 de euro. Furtul a avut loc cel mai probabil între orele 4.00 – 7.00 dimineaţa. Conform aceloraşi surse, deşi hotelul este împânzit de camere de supraveghere, imaginile oferă puţine indicii anchetatorilor. Cel mai probabil hoţii au acţionat la comandă, rapid şi fără să lase prea multe urme. Motocicletele pentru concurs sunt lăsate în spaţii speciale, unde există securitate sporită. Unii dintre competitori au ajuns, însă, târziu în noapte, şi au lăsat motocicletele în faţa hotelului, în maşinile cu care au venit sau în curtea hotelului. Trei dintre motociletele furate aparţineau unor participanţi veniţi din Ungaria, care nu vor mai putea participa la această etapă şi vor pierde puncte importante. Cei trei competitori din Ungaria vor să ofere o recompensă de 2 milioane de forinţi celor care pot da indicii despre furt.

"Ne-am pregătit foarte mult în ultimul an şi am investit în motoare. Pentru noi e o mare pierdere", a declarat unul dintre păgubiţi. Cea de-a cincea ediţie a competiţiei King of the Hill, care deschide sezonul Campionatului Naţional de Hard Enduro în România, este prima etapă a Campionatului Balcanic de Hard Enduro şi reprezintă a patra etapă în Campionatul Mondial de Hard Enduro, are loc la Arad de vineri până duminică. Evenimentul reuneşte cei mai buni piloţi de hard enduro din lume. În total, la competiţie s-au înscris 462 de piloţi din peste 20 de ţări.