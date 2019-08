Şase rezultate de 3-0 în runda secundă din Liga a 2-a

După disputarea primelor două etape din actualul sezon al Ligii a 2-a la fotbal, trei formaţii au acumulat punctajul maxim. UTA Arad, care nu a primit gol, şi, surprinzător, nou-promovatele Turris-Oltul Turnu Măgurele şi SCM Gloria Buzău au obţinut câte două victorii. Neînvinse sunt şi echipele Rapid Bucureşti, CSM Reșița, CS Mioveni şi FC Farul Constanţa.

Rezultatele etapei a doua: FC Farul Constanţa - Dunărea Călărași 1-0 (Kanda 30-pen.), FK Csikszereda- Metaloglobus București 3-0, Ripensia Timișoara - SCM Gloria Buzău 1-2, CS Mioveni - CSM Reșița 1-1, Pandurii Tg. Jiu - ASU Politehnica Timişoara 0-3, Daco-Getica București - Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-3, Rapid Bucureşti - Concordia Chiajna 3-1, Sportul Snagov - FC Argeș 0-3, Universitatea Cluj - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 3-0, Petrolul Ploiești - UTA Arad 0-3.

Clasament: 1. UTA 6p (golaveraj: 6-0), 2. Turnu Măgurele 6p (5-0), 3. Buzău 6p (3-1), 4-5. Rapid şi Reșița 4p (3-1), 6. Mioveni 4p (2-1), 7. FC FARUL 4p (1-0), 8. FC Argeş 3p (4-2), 9-10. Csikszereda 3p şi ASU Poli 3p (3-1), 11. U. Cluj 3p (3-2), 12. Ripensia 3p (3-3), 13. Chiajna 3p (2-3), 14-15. Viitorul Pandurii şi Petrolul 3p (2-4), 16-17. Snagov şi Metaloglobus 0p (1-5), 18-19. Călărași şi Daco-Getica 0p (0-4), 20. Pandurii 0p (0-5).

Meciurile din etapa a treia se vor disputa după următorul program - sâmbătă, 17 august, ora 11.00: CSM Reșița - Pandurii Tg. Jiu, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - CS Mioveni, SCM Gloria Buzău - Sportul Snagov, Metaloglobus București - Ripensia Timișoara, UTA Arad - Miercurea Ciuc, ora 15.30: FC Argeș - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 18.00: ASU Politehnica Timişoara - Daco-Getica București; duminică, 18 august, ora 13.00: Concordia Chiajna - FC Farul Constanţa (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 15.30: Dunărea Călărași - Petrolul Ploiești (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); marţi, 20, august, ora 19.00: Turris-Oltul Turnu Măgurele - Rapid Bucureşti (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).