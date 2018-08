Schimbări în programul „Respect”! Noutăți importante pentru beneficiari

11:36:08 / 03 August 2018

Pentru noi toți

Vă urez succes ! Dar, vedeți să nu vă împotmoliți, pentru că toți politicienii, că-s de dreapta ori de stânga ori de centru....., sunt : abili, se trag din foștii comuniști din tată ori din mamă și au tehnica manipulării și dezbinării, ponegririi....., de ce am ajuns unde am ajuns, pentru că mai toți oamenii de la sărăcie, trădează, se vând, toarnă pe unii pe alții, pentru ca să trăiască puuuuțin mai bine, au fost cazuri când cei mai apropiați, din variate motive, au turnat pe cei apropiați, așa că despre ce vorbim, vorbim ca să ne aflăm în treabă, că pensionarii din Germania...., trăiesc bine, păi trăiesc bine pentru că, nemții au avut și au încă colinii, printre care ne numărăm și noi, românii, la fel se poate vorbi și despre : Franța, Anglia, Rusia, Spania, Italia, SUA, Olanda, Belgia, Danemarca... așa că noi, am fost și sunt la cheremul unora și altora, noi am fost stăpâniți, noi, nu am stăpânit și nici nu am exploatat pe nimeni, pentru acest dezavantaj, noi ca popor prin conducătorii noștri, am fost exploatați dublu : o dată de cei sub a cărei stăpânire am ajuns de la o perioadă a istoriei la alta și chiar de conducătorii proprii, care conducători, i-am avut / îi avem cocoțați în fruntea țării noastre, de cei care ne-au stăpânit și ne stăpânesc și astăzi, să nu trăim cu și în iluzii deșarte, că în România, binele nu are să se reverse vreodată pentru că așa se dorește în altă parte, noi am fost și suntem o colonie când a unora când a altora și fiecare dintre colonizatori, face ce vrea cu noi și noi ne luptăm și ne macinăm unii pe alții și tot așa mai trece o generație, generație după 1989 din păcate, am făcut parte noi, acum voi și tot, ne vom uita cu jind când la germani, când la englezi, cââând...... , când s-a mai pomenit la români atâââtea : crime, dezastre, violență, ură, avorturi, incest....., spun asta pentru că, poporul român prin definiție este un popor : tihnit, muncitor, gospodar, primitor și dintr-o dată a devenit ca o fiară de nestăvilit, pentru că asta am învățat de la așa zisa democrație propovăduită și fluturată de occidentalii europeni : că dacă vom ajunge în UE, în România are să curgă numai lapte și miere, abia acum ne-am dat seama cât lapte și miere curge în România, adică curg, ce, doar : saracie, violurile pe bandă rulantă, crimele, unii își pun lațul de gât, incestul în masă, lgbt, accidentele.......!? Sunt români care pleacă cu năravurile de aici acolo unde merg peste hotare și : se bat între ei ori îi bat pe cei de acolo, ucid, fură, violează, împușcă, bineînțeles că sunt români care fac cinste României terfelite și jefuite de colonizatorii știuți foarte bine de noi toți, românii robii lor și de conducătorii interi care sunt mâna mai lungă a colonizatorilor !?