Se anunță ploi, la Constanța. Vezi când!

Meteorologii anunță ploi la Constanța, în următoarele 3 zile. Astfel, joi, 24 mai, vom avea parte de soare, însă vineri și sâmbătă vom avea nevoie de umbrele. Joi, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 24 și 29 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 16 și 20 de grade C. Vineri, 25 mai, vom vedea și razele soarelui printre nori, dar vom avea parte și de ploi; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade C, iar cele minime vor fi între 16 și 19 grade C. Sâmbătă, 26 mai, nu vom scăpa de ploi; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade C, iar cele minime se vor situa în intervalul 14 și 17 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii, anunțate de meteorologi.