Se anunță un ger năprasnic. Vezi când!

Meteorologii anunță, în dimineața de Moș Nicolae, temperaturi maxime cuprinse între 4 și 7 grade C și minime între -4 și 0 grade C, iar soarele va fi extrem de generos, la Constanța. Pe 7 decembrie, însă, se anunță un ger năprasnic la malul Mării Negre. Dacă maximele vor fi cuprinse între -2 și un grad C, minimele vor fi între -8 și -4 grade C. Ziua de 8 decembrie va cunoaște o ușoară încălzire. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -4 și 1 grad C.