Se închide DNA? Anunțul a fost făcut de Laura Codruța Kovesi!

10:40:25 / 15 Decembrie 2017

Ce a făcut DNA....

....In mandatele ilegitime ale lui bashitu numai justiție nu a FOST !... Exact că și naziști sau comuniști basisti au PROMIS că luptă contra corupției !.Ce a ce sa dovedit fals și n cazul lor !..Mai mult corupția a înflorit și sa transformat în corupție de tip MAFIOT in care DNA și SRI au făcut praf tot sistemul de justiție alegandu și ținte pe care le-au făcut praf in presa LOR unde inși gen Turcescu și-au dat un petec ... După care intervenea Koldea și dictatoru gaozar pt a da sentința cu ....3 zile mai devreme !..."JUSTIȚIA"asta TREBUIE SĂ dispară !!!