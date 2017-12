SE PRĂBUȘEȘTE sistemul de medicină de familie!? Uite soluția de rezervă a medicilor!

Medicii de familie din România au o serie de nemulțumiri, multe dintre ele justificate, din păcate. Președintele Asociației Medicilor de Familie Tomis, dr. Laura Condur, a declarat, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a Conferinței Regionale a Medicilor de Familie care se organizează în aceste zile în stațiunea Mamaia, că ”activitatea medicilor de familie, dar nu numai, este foarte mult îngreunată de partea informatică, birocratică, de cardul care merge sau nu merge”. ”Totuși, eu sunt optimistă, mie îmi place medicina de familie, consider că trebuie să fii foarte bine pregătit să o practici, dar pentru asta trebuie să muncești mult, să de documentezi în permanență. Până la urmă, cineva își va da seama că fără medicina de familie nu poate funcționa sistemul, nu poți să dezvolți un sistem medical performant”, explică dr. Condur. Recent, reprezentanții medicilor de familie din România au venit cu un mesaj dur pentru autoritățile direct răspunzătoare de ceea ce se întâmplă în sistem. Mai exact, medicii de familie amenință cu ”întreruperea contractelor cu casele de asigurări de sănătate”. Prezentă la conferința de la Constanța, președintele Societății Naționale de Medicină de Familie (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu, a declarat: ”Încercăm de ani buni, și am accentuat în ultimele luni, de a argumenta poziția firească a asistenței medicale primare din sistemul public de sănătate. Deocamdată nu există rezultate, dar nu înseamnă că ne-am pierdut speranța. Am vrut să subliniem că medicina primară este parte a sistemului public de sănătate, că trebuie ținut cont că să este singura rețea strategică de sănătate în România, care acoperă aproape toate localitățile țării, că este nevoie de coerență în acest sistem, pentru că lipsa asistenței medicale primare de calitate ar putea distruge și prăbuși sistemul medical și așa foarte fragil; că avem o populație din ce în ce mai vârstnică și mai împovorată de boli, și că trebuie să primim un sprijin real din partea decidenților; că există probleme reale pe care premierul le-a recunoscut, referitoare la birocrație, dar nimic încă nu s-a întâmplat ca să putem să o reducem și să oferim timpul nostru pacienților; că există o discriminare grosolană între o parte a sistemului public de sănătate care, în sfârșit, pare să fie mai valorizată, și mă refer la colegii din spital, și restul sistemului public de sănătate (medicina de familie și din ambulatoriul de specialitate); că nu putem măsura cu măsuri diferite părți ale aceluiași sistem de asigurări, în condițiile în care toți suntem plătiți din Fondul Național Unic de Sănătate pentru servicii medicale; că din păcate vom rămâne și fără partenerele noastre din cabinetele - asistentele medicale - că ele migrează către spital, și este firesc să se întâmple acest lucru, fără să se înțeleagă care sunt prioritățile noastre, ar prăbuși tot sistemul asistenței medicale primare. Nu ne dorim să întrerupem contractele cu CNAS, este numai o soluție de rezervă pe care o vom pregăti treptat dacă nu putem să obținem pe calea argumentelor normalitatea în sistem”.