Se retrage Raţ! Motivul este incredibil

Fostul internaţional Răzvan Raţ şi-a anunţat încheierea carierei de fotbalist, miercuri, într-o emisiune a postului de televiziune Digi Sport. Fostul fundaş stânga, acum în vârstă de 37 de ani, a declarat că îi este tot mai greu să îşi găsească motivaţia. „Cred că e cazul să pun punct! Îmi e foarte greu să-mi găsesc motivaţia şi cred că e mai bine aşa. Sunt într-un moment în care cred că trebuie să mă retrag” a spus Raţ, care în ultima parte a sezonului trecut a evoluat la ACS Poli Timişoara, echipă care a retrogradat în liga secundă. „Am simţit că este momentul potrivit. Nu îmi este uşor, dar de ceva vreme eram pregătit moral pentru acest anunţ”, a declarat Răzvan Raţ pentru site-ul FRF. „Am trăit o mulţime de momente frumoase la echipa naţională, am jucat în peste 100 de meciuri, m-am bucurat, am fost trist, am trecut intens prin toate stările. Sunt fericit şi mândru că am avut ocazia de a-mi reprezenta ţara în atât de multe rânduri”, a mai spus fostul internaţional.

Raţ a transmis şi un mesaj suporterilor români: „Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut pe mine şi echipa naţională, celor care au făcut-o necondiţionat chiar şi în unele momente în care nu am avut cele mai bune rezultate. Cu toţii ne-am dorit de fiecare dată să realizăm mai mult”.

Raţ şi-a început cariera la Rapid, iar în 2003 s-a transferat la Şahtior Doneţk, echipă la care a jucat până în 2013, cucerind 7 titluri de campion al Ucrainei, 5 Cupe ale Ucrainei, 4 Supercupe şi Cupa UEFA. După aceea a mai jucat la West Ham United, Rayo Vallecano şi PAOK Salonic, iar ultima echipă a carierei a fost ACS Poli Timişoara. Răzvan Raţ a adunat 113 selecţii la echipa naţională, pentru care a marcat două goluri. A debutat în tricoul primei reprezentative pe 13 februarie 2002, într-un meci amical Franţa - România 2-1, iar apoi a devenit al patrulea cel mai selecţionat jucător român din istorie, după Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi şi Gică Popescu.