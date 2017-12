Sebastian Bodu mătură pe jos cu Traian Băsescu

Traian Băsescu a depus, în urmă cu câteva zile, o serie de amendamente controversate la Legea graţierii. Fostul preşedinte cere, printre altele, graţierea celor care au primit pedepse mai mici de zece ani. De asemenea, fostul șef de stat solicită reducerea la jumătate a pedepselor pentru femeile condamnate pentru fapte de corupţie, pentru persoanele de peste 60 de ani şi pentru femeile condamnate pentru infracţiuni care nu au fost săvârşite cu violenţă. În plus, Băsescu mai dorește şi mărirea perioadei de timp în care un condamnat eliberat trebuie să returneze prejudiciul, de la un an la trei ani, dar şi scutirea de plata prejudiciului pentru cei care nu au posibilităţi financiare. Evident, propunerile lui Traian Băsescu au fost aspru criticate, inclusiv de actuali sau foști colaboratori ai săi. Printre aceștia se numără și fostul europarlamentar Sebastian Bodu, care dă de pământ cu fostul preşedinte și crede că, de fapt, prin această mutare, Băsescu ar vrea să o graţieze pe Elena Udrea, în cazul în care ea ar ajunge în pușcărie. „Traian Băsescu, ăla care era cu anticorupția în gură de dimineața până seara, a depus amendamente la proiectul Legii grațierii, conform cărora sunt grațiate și persoanele condamnate pentru corupție, cu pedepse de până la 10 ani, femei. Mai bine scria un singur amendament: că este grațiată Nuțica. Și gata, fără s-o mai dea pe după cireș. Nu de alta, dar poate primește blonda în apel mai mult de 10 ani...“, a scris Bodu, citat de stiripesurse.ro. Bodu a afirmat, de asemenea, că Traian Băsescu nu crede în nimic decât în propria-i mărire. „Totul, în activitatea lui publică, e teatru. A jucat cartea anticorupției pentru că a simțit că e câștigătoare. Și a jucat-o bine. Iar electoratul l-a crezut, pentru că, pe lângă adversarii politici, au intrat la pușcărie și politicieni din partidul lui. Însă, la adăpostul acestei strategii, el a întreținut corupția la maxim pentru cercul lui de apropiați, singurul care conta pentru el”, a punctat Sebastian Bodu. Fostul europarlamentar a mai transmis un mesaj după ce Robert Turcescu a criticat amendamentele lui Traian Băsescu. „S-au prins și PMP-iștii că pe Băse îl doare la trei metri în față de partid. Dar, fără Băse, PMP ar fi rămas doar un ONG. Iar Turcescu nu s-ar fi îmbogățit din „tranzacții bursiere““, a mai subliniat Bodu.