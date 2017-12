Selma Cadâr a câştigat turneul de la Mamaia

A 21-a ediţie a turneului internaţional de tenis categoria a II-a “Mamaia Idu Junior Championship - Mobexpert U16”, competiţie rezervată juniorilor cu vârsta sub 16 ani şi găzduită de baza sportivă “Tenis Club Idu Mamaia”, s-a încheiat duminică, după disputarea celor două finale din probele de simplu. Balul a fost deschis de băieţi, principalul favorit, Cristian Moldovan, şi favoritul nr. 3, Călin Manda, oferind o dispută extrem de palpitantă. Cotat cu a doua şansă, Manda a realizat surpriza şi s-a impus cu 6-3, 1-6, 6-3. Cea mai aşteptată finală a fost cea a fetelor, unde s-au întâlnit două constănţence, Andrada Surdeanu (LPS “Nicolae Rotaru”), cap de serie nr. 1, care a câştigat sâmbătă, în semifinale, cu 6-2, 7-6, în faţa Taniei Mare, şi Selma Cadâr (LPS “Nicolae Rotaru”), cap de serie nr. 2, învingătoare în penultimul act, în disputa cu Andreea Prisăcariu (cap de serie nr. 7), cu 6-4, 7-5. Contrar aşteptărilor, Selma Cadâr, pregătită de Mircea Gallan, a câştigat extrem de clar, cu 6-2, 6-1. “A fost un meci dificil, dar am obţinut o victorie foarte importantă. Nu credeam că voi câştiga turneul, dar mi-am dorit foarte mult să o înving pe Andrada şi mă bucur că am reuşit”, a spus proaspăta campioană, care o are drept idol pe Simona Halep. Finaliştii din probele de simplu s-au impus la dublu, Manda şi Moldovan câştigând la băieţi, în timp ce Cadâr şi Surdeanu s-au impus la fete. Festivitatea de premiere a fost efectuată de Marian Sandu, directorul turneului, Lori David, reprezentanta sponsorului “Mobexpert”, şi Gică Văideanu, trimisul FRT. “Îi felicit pe jucătorii şi antrenorii constănţeni, care duc mai departe spiritul tenisului constănţean”, a spus Văideanu.