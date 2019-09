Serena Williams, în semifinale la US Open, Federer a fost eliminat în sferturi

Confruntările din sferturile de finală ale ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, au stabilit duelurile din penultimul act pe tabloul de simplu. La feminin, americanca Serena Williams a obţinut victoria cu numărul 100 la US Open, după numai 44 de minute de joc, astfel că va evolua în a 13-a semifinală la US Open. Serena Williams, finalista ultimei ediţii, a câştigat de şapte ori trofeul la Flushing Meadows. Serena Williams o va întâlni în penultimul act pe Elina Svitolina, prezentă pentru a doua oară în semifinalele unui turneu de Grand Slam, după turneul de la Wimbledon, unde a fost eliminată de Simona Halep.

În cealaltă semifinală se vor înfrunta Belinda Bencic şi Bianca Andreescu, ambele tenismene ajungând pentru prima oară în carierp în penultimul act al unui turneu de Grand Slam.

La masculin, bulgarul Grigor Dimitrov l-a eliminat pe elveţianul Roger Federer, reuşind primul succes în duelurile cu Federer. Dimitrov este la a treia semifinală de Grand Slam şi prima la US Open, în timp ce rusul Daniil Medvedev a ajuns în premieră în penultimul act într-un turneu de Grand Slam. Cine se va impune în partida din semifinală va ajunge pentru prima dată în carieră într-o finală de Grand Slam.

În cealaltă semifinală se vor afla faţă în faţă italianul Matteo Berrettini (Italia) şi spaniolul Rafael Nadal. Dacă Berrettini va disputa prima semifinală într-un turneu de Grand Slam, Nadal va evolua pentru a 33-a oară într-o semifinală de Grand Slam şi pentru a opta oară la US Open, câştigând turneul de la New York în 2010, 2013 şi 2017.

Rezultatele din sferturile de finală - LA FEMININ:

Elina Svitolina (Ucraina, locul 5 WTA) - Johanna Konta (Marea Britanie, locul 16 WTA) 6-4, 6-4

Serena Williams (SUA, locul 8 WTA) - Qiang Wang (China, locul 18 WTA) 6-1, 6-0

Belinda Bencic (Elveţia, locul 12 WTA) - Donna Vekic (Croaţia, locul 23 WTA) 7-6 (7/5), 6-3

Bianca Andreescu (Canada, locul 15 WTA) - Elise Mertens (Belgia, locul 26 WTA) 3-6, 6-2, 6-3

LA MASCULIN: Daniil Medvedev (Rusia, locul 5 ATP) - Stanislas Wawrinka (Elveţia, locul 24 ATP) 7-6 (8/6), 6-3, 3-6, 6-1

Grigor Dimitrov (Bulgaria, locul 78 ATP) - Roger Federer (Elveţia, locul 3 ATP) 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2

Matteo Berrettini (Italia, locul 25 ATP) - Gael Monfils (Franţa, locul 13 ATP) 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5)

Rafael Nadal (Spania, locul 2 ATP) - Diego Schwartzman (Argentina, locul 21 ATP) 6-4, 7-5, 6-2

Programul semifinalelelor - LA FEMININ: Elina Svitolina - Serena Williams şi Belinda Bencic - Bianca Andreescu.

LA MASCULIN: Daniil Medvedev - Grigor Dimitrov şi Matteo Berrettini - Rafael Nadal.