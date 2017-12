Seria a doua din Divizia C, serie constănţeană

Aşa cum anunţam ieri, judeţul Constanţa poate rămîne fără echipă în Divizia B, dar cu un bogat contingent de grupări în eşalonul al treilea! La finalul sezonului 2005-2006 din Divizia C la fotbal am consemnat menţinerea în eşalonul al treilea a două dintre cele patru formaţii din judeţ, Oil Terminal şi FC Farul II, ambele din Constanţa, în timp ce Axiopolis Cernavodă şi Aurora 23 August au retrogradat. Dacă gruparea din Cernavodă era împăcată cu soarta încă din tur, Aurora a luptat pînă la finalul campionatului şi a picat chiar în ultima etapă. De altfel, retrogradarea echipei mutate în iarnă la Medgidia a fost anunţată la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd federaţia a omologat rezultatele din sezonul 2005-2006. Memoriul introdus de FC Farul II cu privire la meciul de la Cernavodă, meci pierdut la masa verde, a fost admis de FRF, astfel că Farul a urcat în clasament pe locul 6, iar Aurora a retrogradat de pe locul 9, alături de alte trei echipe dintre cele care au încheiat campionatul pe această poziţie!

Cum la Medgidia se doreşte şi există condiţiile ca echipa să continue în Divizia C, nu ar fi exclus ca gruparea să primească acordul FRF să joace în eşalonul al treilea şi în viitoarea ediţie. Precedente există, pentru că în aceeaşi situaţie s-a aflat şi Oil Terminal acum doi ani, iar în fiecare vară rămîn locuri libere la nivelul Diviziei C, care sînt... redistribuite de federaţie. În fine, o altă formaţie care va evolua cu siguranţă în C este Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu, promovată din Divizia D după baraj.

Astfel, seria a doua a Diviziei C poate deveni serie... constănţeană, cu Portul, Oil Terminal şi FC Farul II, toate din Constanţa, Callatis Mangalia, CSO Ovidiu, foarte probabil CSM Medgidia (noul nume al echipei din 23 August) şi posibil Midia Năvodari. Ar fi un nou record pentru judeţul nostru, după 1990, ultimul campionat cu şapte echipe constănţene fiind 1985-86, cînd au participat Portul, Voinţa şi Electrica, din Constanţa, Cimentul şi IMU Medgidia, Metalul şi Marina Mangalia. Erau vremuri de aur pentru fotbalul dobrogean, care de la trecerea la Divizia C cu 12 serii, în sezonul 1971-72, a avut constant 7-8 echipe în eşalonul al treilea, pînă în 1984. Mai jucau în acea perioadă în Divizia C Dunărea (Şoimii) Cernavodă, Ştiinţa, SNC, Chimpex şi Conpref Constanţa, Unirea Eforie Nord, Gloria Murfatlar (Poarta Albă) sau Dobrogea-Canal Basarabi...