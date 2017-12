SI a pierdut aproape tot teritoriul pe care l-a cucerit în 2014

Armata irakiană susține că gruparea Stat Islamic (SI) a pierdut peste trei pătrimi din teritoriul pe care l-a cucerit în vara anului 2014, relatează agenția The Associated Press. Generalul Yahya Rasool, un purtător de cuvânt al armatei irakiene, a declarat că rețeaua teroristă controlează în prezent mai puțin de 30.000 de kilometri pătrați în Irak, ceea ce echivalează cu 6,8 la sută din teritoriul țării, de la 40 la sută, care a fost cea mai mare suprafață pe care a controlat-o. Extremiștii au suferit o serie de înfrângeri în ultimul an în Irak și în Siria și au fost alungați din jumătatea estică a orașului Mosul în luna ianuarie. Forțele irakiene susținute de Statele Unite se confruntă în prezent cu militanții în partea de vest a orașului Mosul. Rasool susține că peste jumătate din acest teritoriu a fost recucerită de sub ocuparea Statului Islamic.