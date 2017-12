Și-a dat tatăl în judecată după ce bărbatul a tuns-o cu... un cuțit!

Pentru România este o situație mai puțin întâlnită. Un tată va fi chemat în instanță de propria fiică! O adolescentă în vârstă de 19 ani, din Pitești, a decis să-și dea tatăl în judecată pentru că ar fi fost agresată de acesta. Cuprins de furie după ce a văzut că fata lui are o sută de absențe în catalog, omul ar fi decis să-i predea o "lecție". „Când am venit de la şcoală, a început să mă bată. Mă ţinea de mâini şi de picioare, mi-a tăiat părul cu un cuţit. Nu este prima dată când reacţionează atât de urât. Eu vreau doar un ordin de protecţie, să nu se mai apropie de mine", a declarat eleva.

"Ne vedem în instanță", și-a spus fata! Eleva de clasa a XII-a a mers glonț la un cabinet de avocatură şi l-a dat în judecată pe tatăl ei. „Solicităm un ordin de protecţie faţă de tatăl său şi interzicerea dreptului acestuia de a se apropia la o distanţă mai mică de 150 de metri şi de a lua legătura telefonic cu clienta mea. Solicităm şi obligarea acestuia şi a mamei la plata întreţinerii, având în vedere că fata este încă în clasa a XII-a", a declarat avocata fetei, Ingrid Alexandrescu.

Tatăl s-a trezit și cu o sesizare la Poliție, înaintată de profesorii de la liceul din Pitești în care învață fiica sa. „Avea părul tăiat în unele locuri, a adus-o la şcoală să o umilească", a spus Liliana Ionescu, diriginta fetei. Pârâtul, adică tatăl, se apără și spune că nu a făcut nimic altceva decât să-și certe copilul. "Nu s-a întâmplat aşa! A plecat direct de acasă. Noi mergeam cu ea la meditaţii pentru Medicină, iar ea ce făcea? Era gata s-o exmatriculeze de la liceu. Eu doar am certat-o şi ea s-a tuns. De o jumătate de an a început să facă de-astea, să nu se mai ducă la şcoală“, a spus părintele fetei.