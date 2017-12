Social democrații constănțeni au ales conducerea județeană

Mai mult de 600 de social democrați au fost prezenți, ieri, la alegerile pentru noua conducere a organizației județene Constanța a PSD. Deși se anunța o luptă aprigă, pe fondul conflictelor izbucnite între unii dintre membrii filialei și președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, care a fost suspendat până ieri din partid, ședința a decurs fără prea mari surprize. Singurul care a ales să intre în cursa pentru conducerea partidului a fost Felix Stroe. De altfel, Constantinescu nu a fost nominalizat pentru nicio altă funcție în Consiliul Județean al PSD, cu toate că și-a exprimat clar intenția de a munci în continuare pentru dezvoltarea partidului. De menționat graba celor din conducerea interimară a PSD Constanța de a organiza această conferință de alegeri, în condițiile în care ele ar fi trebuit să aibă loc după 15 august. Este tot mai plauzibilă teoria conform căreia întreaga grabă este cauzată de dorința unora de a profita de suspendarea lui Constantinescu din partid.

MERITE În altă ordine de idei, trebuie menționat faptul că la ședință a fost prezent și secretarul general al organizației centrale a PSD, Andrei Dolineaschi, care a comparat organizația județeană constănțeană cu o navă de mare capacitate. „PSD Constanța are acum o fundație stabilă și rezistă tocmai datorită contribuției lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu”, a spus Dolineaschi. Acest lucru a fost confirmat și de alți lideri din PSD Constanța, precum președintele organizației municipale, Decebal Făgădău, și președintele interimar al organizației județene, Nicolae Moga. Amintim că este pentru prima dată în 11 ani când nici Mazăre, nici Constantinescu nu ocupă funcții în organizație.

ORGANIZARE Revenind la alegeri, candidatul unic, Felix Stroe, a promis că va asigura o conducere transparentă în organizație. „Fără o organizare clară și fermă, vaporul PSD Constanța va pluti în derivă. Nu pot decât să promit că, dacă voi ajunge la conducere, voi continua tot ce a fost bun la conducerea anterioară și vor dispărea definitiv bisericuțele formate la nivelul organizației județene a partidului”, a spus Felix Stroe. De asemenea, președintele organizației municipale a PSD Constanța, Decebal Făgădău, i-a transmis lui Stroe un mesaj de susținere. „Nu e ușor să atingi performanțele lui Radu Mazăre, dar se poate. Așteptările mele sunt mari, la fel e și susținerea”, a spus Făgădău.

Aseară târziu, Consiliul Județean al PSD a ales Biroul Permanent Județean, compus din 18 membri plus președintele. În funcția de președinte executiv a fost ales Decebal Făgădău, secretar executiv a fost numit Cristinel Dragomir, iar ca trezorier a fost desemnat Cristian Darie. În plus, au fost numiți 15 vicepreședinți. Felix Stroe a fost ales președinte al organizației județene, cu 629 de voturi "pentru" și 5 "împotrivă". El a afirmat că, în ultimul an, a fost foarte greu pentru organizaţia judeţeană Constanţa a PSD, care s-a confruntat cu lipsa, rând pe rând, a celor mai importanţi factori de decizie, Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu. “A fost greu pentru noi, pentru că este dificil să pui ceva în locul unor lideri adevăraţi. În această conferinţă judeţeană de alegeri ne-am străduit să găsim o formulă care să permită partidului să meargă mai departe, dar să şi păstreze performanţa politică. Suntem concentraţi să câştigăm în 2016 majoritatea posturilor de primar din judeţ, să câştigăm majoritatea în Consiliul Judeţean Constanţa, dar şi cele mai multe posturi de parlamentar”, a spus Stroe. Întrebat dacă se gândeşte şi la o funcţie administrativă, noul preşedinte al PSD din judeţ a spus că nu se va angrena pentru niciun post administrativ şi că va rămâne preşedinte al organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, dar şi director general al SC RAJA SA. Referitor la Nicuşor Constantinescu, preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD a declarat că suspendarea acestuia din partid a expirat ieri, Constantinescu urmând să acţioneze ca membru de partid în orice organizaţie din judeţ sau în altă parte. La final, întrebat dacă a fost ofiţer de contrainformaţii militare, aşa cum se vehicula în presă, Felix Stroe a răspuns: „Nu am fost nici măcar o secundă ofițer de contrainformații militare sau ofițer de securitate“.

Tatian IORGA