”Societatea franceză are o parte din responsabilitatea pentru atentatele de la Paris”

Ministrul francez al Economiei, Emmanuel Macron, a afirmat sâmbătă, la opt zile după atentatele de la Paris revendicate de gruparea Staul Islamic (SI), că ”societatea franceză trebuie să își asume o parte din responsabilitate pentru terenul fertil în care jihadismul a putut prospera. Terenul fertil pe care teroriștii au reușit să își hrănească violența, să deturneze câteva persoane, este cel al neîncrederii. Suntem o societate care a pus egalitatea în centrul pactului. Suntem o societate unde, în medie, egalitatea prevalează mai mult decât în alte economii și alte societăți, în special anglo-saxone.Noi am deteriorat treptat acest elitism republican deschis, care permitea fiecăruia să progreseze. Am stopat mobilitatea socială. Suntem o societate unde am construit capacitatea de a închide ușa”.Emmanuel Macron a mai adus în discuție faptul că ”o persoană, sub pretextul că poartă barbă sau un nume cu o sonoritate pe care o credem musulmană, are de patru ori mai puține șanse de a fi chemată la un interviu de angajare decât alta.Nu sunt pe cale să spun că toate aceste elemente constituie cauza primară a jihadismului. Este nebunia oamenilor, spiritul totalitar și manipulator al unora. Dar există un teren fertil, iar acest teren fertil este responsabilitatea noastră.Avem o parte din responsabilitate, pentru că acest totalitarism se hrănește cu neîncrederea pe care am lăsat-o să se instaleze în societate. Se hrănește din această lepră insidioasă care divizează spiritele, iar dacă mâine nu suntem atenți la el, ne va diviza și mai mult”, a mai spus Emmanuel Macron.

Citește și:

Alerta teroristă ar putea fi prelungită la Bruxelles

Omagiu... spațial adus victimelor de la Paris

Caricaturist iranian condamnat la închisoare pentru că a susținut Parisul după atentate

"Pentru ai noștri" și "pentru Paris" este scris pe bombele lansate de aviația rusă în Siria

Ceremonie de comemorare a victimelor atentatelor de la Paris

Alertă teroristă la o şcoală evreiască din Franţa, declanșată de un român