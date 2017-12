Șofer constănțean prins cu 215 km/h

15:04:22 / 14 Octombrie 2015

Viteza?

In primul rand nu am înțeles niciodată cum poate poliția sa faca semn sa opresti pe autostrada cand legea spune clar ca nu ai voie sa calce picior de om pe autostrada !!! In al doilea rand ce kkt viteza e aia de 200 pe autostrada? O știm toti ca dca ai o masina relativ buna si nu ti-ai luat permisul pe Branza este NORMAL sa circuli cu viteza pe autostrada, ca de-aia este drum de viteza!!!