Șoferi turmentați, prinși de polițiști

08:48:47 / 08 Iulie 2016

vrem mai multe actiuni de acest gen

Cred ca astfel de actiuni pot reduce numarul accidentelor, cele mai multe accidente nu sunt facute de incepatori, majoritatea respecta regulile de circulatie, vitezomanii sunt problema, care se grabesc tot timpul. Eu am dat sala saptamana trecuta, pregatindu-ma pe http://www.i-drpciv.ro/chestionare-auto-drpciv/ am reusit sa fac punctajul maxim, acum mai am de facut 3 sedinte de conducere si ieri, la semafor, nu se facuse verde, iar un tip claxona de parca se facuse verde de 5 minute. Sa se faca mai des astfel de actiuni si poate asa vor scadea numarul accidentelor, iar cei care obisnuiesc sa urce la volan in stare de ebrietate nu vor mai avea curaj sa faca acest lucru.