Șoferii fără RCA, prinși de Big Brother-ul traficului?

Şoferii care nu au asigurare RCA ar putea fi identificaţi în trafic prin intermediul camerelor CN de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin care se verifică plata rovinietei, a afirmat, marţi, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Cristian Roşu - „Este o idee pe care am preluat-o, nu îmi aparţine, nu am drepturi de autor. Dar este interesant și va trebui să discutăm cu CNAIR, pentru a încerca să vedem în ce măsură există posibilitatea tehnică de-a face asta; odată cu citirea numerelor maşinilor şi identificarea lipsei rovinietei, să se facă o verificare cu bazele de date, astfel încât să se identifice şi maşinile neasigurate cu RCA“. La rândul său, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a afirmat că din punct de vedere tehnic se poate realiza un astfel de proiect, însă există multe „sensibilităţi“ în zona supravegherii şi trebuie încheiat un protocol cu asigurătorii - „Aş vrea însă să înţelegeţi contextul. În jurul camerei există trei actori importanţi. Este CNAIR-ul, care urmăreşte dacă s-a plătit sau nu s-a plătit tariful de rovinietă sau peajul la Feteşti, există Poliţia, care are baza de date, şi există conexiunea realizată prin STS“. Valoarea totală a primelor brute subscrise în primele nouă luni din 2018 de cele 29 de societăţi de asigurare active în România a fost de 7,47 miliarde lei, în creştere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă a lui 2017. Asigurările de răspundere civilă auto (RCA), cu un volum de prime brute subscrise de 2,69 miliarde lei, au continuat să deţină ponderea principală (46%).