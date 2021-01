Solstițiul de iarnă are loc luni. Ce fenomen spectaculos va avea loc atunci?

Începutul iernii astronomice este marcat de un eveniment precis, şi anume solstiţiul de iarnă, care în 2020 are loc la 21 decembrie, la 12 h 02 m, deşi, ne-am obişnuit să delimităm din punct de vedere meteorologic, anotimpul iarna de cel anterior, toamna, la 1 decembrie.

Solstițiul de iarnă, solstițiul hiemal sau solstițiul hibernal, cunoscut și sub denumirea de mijlocul iernii, apare atunci când unul dintre polii Pământului își are înclinația maximă departe de Soare. Se întâmplă de două ori pe an, o dată în fiecare emisferă (nord și sud). Pentru emisfera respectivă, solstițiul de iarnă este ziua cu cea mai scurtă perioadă de lumină a zilei și cea mai lungă noapte a anului, când Soarele se află la cea mai mică înălțime zilnică maximă pe cer. La pol, există întuneric continuu sau amurg înjurul solstițiului de iarnă. Opusul său este reprezentat de solstițiul de vară.



Solstiţiul de iarnă va avealoc luni.

Durata zilei va fi de 8 ore şi 50 de minute, iar cea mai lungă noapte a anului va fi marcată de un fenomen spectaculos: planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia aparent una de alta, fiind vizibile ca un astru dublu.

Cele două planete se vor apropia aparent una de alta, fiind vizibile ca un astru dublu pe cerul de seară. Fenomenul poate fi văzut cu ochiul liber, pe 21 decembrie, foarte aproape de orizontul de apus.

Următoarea dată când cele două planete se vor afla atât de aproape una de alta va fi pe 15 martie 2080, când se vor vedea înainte de răsăritul Soarelui, în constelaţia Capricornus.