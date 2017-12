Sorin Oprescu așteaptă verdictul instanței!

05:32:22 / 06 Octombrie 2015

primaru@yahoo.ro

Da ce sa maresteze pa mine ? Ca ioam facut totu pentru bucuresteni ... Da ce ? Casa ien viata ... cand faci bine ... te aresteaza ... Da ce ? Ca satunci cu cainele ... lumea zicea ca ios vinovat ... da ati vazut ca nam fost ... Da ce ? Ca io naveam timp sa ma ocup si da caini ... ca io lucram zi si noapte pentru bucuresteni ... io nam furat ... io nam avere ... io nam primit mita ... io nam primit spaga ... io traiesc doar dan salariu ... da ce ? Ca tot ceam facut ... am facut pentru bucresteni ... da ce ? Ca io leam si zis ... ca mai mult deo luna no sa ma tina sior sami dea drumu sub control judiciar ... ca io nam facut nimic ilegal ... io nici ca doctor nam primit nimic niciodata ... io operam doar pa gratis ... io nu luam nici un leu da la nimeni ...