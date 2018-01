Sorin Strutinsky: Ziarista Sorina Matei are o atitudine de instigare a instituțiilor de forță împotriva mea!

Văd că multe mijloace de informare în masă încep să trateze pe larg subiectul Mazăre, dezvoltând alte presupuneri în legătură cu persoana mea. De departe, cea mai"devastatoare concluzie" o are aceeași Sorina Matei, o atitudine de instigare a instituțiilor de forță împotriva mea!

În primul rând, văd că ea este obișnuită să existe o singură instituție în țara asta. SRI. Sigur, de acolo i-au parvenit mai toate informațiile, acea instituție a slujit-o ani de zile pe oriunde a lucrat. Poate află și Sorina Matei că SRI nu are treabă cu asemenea incidente, această instituție, finanțată regește de contribuabilul român prin reprezentanții săi legitimi și ilegitimi, este plătită să facă ce scrie acolo în lege, nu să urmărească oameni normali (politicieni, de afaceri, profesioniști, demnitari, etc.), pur și simplu, chiar și oameni aflați în control judiciar sau în preajma proceselor. Sunt alte instituții plătite și ele din banii publici. Dar așa s-a obișnuit doamna de-a lungul timpului și nu-i poate ieși din caracter. Posibil să nu mai fie portavoce astăzi, dar totuși să-și dorească, motiv pentru care are oscilații largi în punctele de vedere pe care le emite.

De asemenea, doamna Sorina Matei, nu serviciile secrete se ocupă cu recuperarea oamenilor care rămân în străinătate, chiar și după ce s-ar emite vreun mandat național sau european de arestare. Poate doar dacă ar fi vorba despre teroriști adevărați. Pentru că miile de persoane urmărite și care i s-a raportat dânsei că ar fi teroriști și pentru care se cheltuiesc sute de milioane de euro anual, nu îndeplinesc condițiile definite de literatura de specialitate.

D-na Matei face o legătură între mine și dl. Mazăre într-un proces (al meu) în care acesta nu există, proces într-adevăr nedrept (prin absurdul acuzațiilor și lipsa probelor), proces care mai are cale lungă până să se termine definitiv, proces în care judecătorul nu mi-a acceptat niciun martor, nici expertiză tehnică, voce-vorbire pe înregistrări și nici pe cea contabilă. Pe lângă alte abuzuri despre care veți afla curând.

Denunțătorul meu are cel puțin (atât am aflat până acum) 5 denunțuri, scăpând din nu știu ce pentru că sistemul nu vrea să facă publice iertările sau amânările pentru acesta. Și nici judecătorii nu acceptă să întrebe oficial. Doamna Sorina Matei prin cele publicate, ca de altfel și alți ziariști, în lipsă de subiecte, INSTIGĂ statul român împotriva mea, deși eu sunt o cu totul altă persoană. Și cu altă conduită. Până acum am tăcut în legătură cu procesele mele, sperând ca judecătorii să facă dreptate.

Doamna Sorina Matei, eu sunt persoana urmărită pas cu pas din 2009 și până în prezent de către instituțiile de forță pe mandate de prevenire a terorismului și siguranță națională și am fost al doilea la COMISIA SRI din Parlament (care nu știu ce face între timp), eu sunt una dintre persoanele 'beneficiare' de echipe mixte și multiple ale instituțiilor de forță (incluzând aici și structurile de securitate din instanțe) pentru care s-a ordonat ca SRI să devină și 'beneficiar secundar' al informațiilor din cercetări penale, eu sunt persoana care mă judec cu Inspecția Judiciară care clasează, arhivează tot pe dosare mai vechi, pentru a nu deranja pe nimeni.

Eu sunt persoana căreia i s-a mai finalizat un dosar penal zilele trecute, anunțat cu trâmbițe pentru că urma pronunțarea despre care vorbiți și trebuia impresionat judecătorul, trimis în instanță cu repeziciune, știți când? Când am făcut o cerere de probe ca procurorul de caz să ia toate înregistrările cu mine și despre mine (alea din 2009 și până în prezent) de la o colegă și să-mi dovedească împrejurările (și alte dovezi) comiterii faptelor de care sunt acuzat. Pentru că, nu-i așa, procurorul, agent public al statului, are datoria să culeagă informații și probe și în favoarea suspectului, inculpatului. Fără să dea răspuns acestei cereri, dosarul a fost trimis în instanță. La Constanța.

Știți, doamna Sorina Matei, la cine a picat aleatoriu să judece? La acel judecător care se pronunța în acceași zi împotriva mea. Circul este că acesta se abține și îi este refuzată de către conducerea instanței. Dumneavoastră, doamna Sorina Matei, după cele întâmplate, cu câtă încredere ați mai privi lucrurile?

Doamna Sorina Matei, de ce instigați? Dacă doriți, vorbim o zi întreagă și vă prezint toate nenorocirile din dosarele mele care însumează (mă refer doar la cele de urmărire penală cu care instanțele au fost sesizate) peste 300.000 de pagini.