Spațiile de joacă, un REAL PERICOL. Primarul Făgădău, atenționat de CJPC!

De ceva timp, tot mai mulți părinți se plâng în mediul online de locurile de joacă pentru copii care au fost lăsate în paragină. Mulți au spus că pur și simplu sunt părăsite și că nimeni nu face nimic, deși copiii sunt în pericol atunci când le folosesc. Unii au renunțat să le mai folosească, dar și-au arătat indignarea că ditamai municipiul nu are un parc cu locuri de joacă pentru copii, fără ca cei mici să fie expuși riscurilor de accidentare. Dacă se întâmplă vreo nenorocire, pentru că șansele sunt foarte mari, cine se va face răspunzător? Nimeni alta decât Primăria Constanța, potrivit legilor. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Constanța a încercat să-l contacteze pe primarul Decebal Făgădău, însă fără rezultat. Așa că i-a fost lăsată o invitație pentru 14 septembrie.

Locurile de joacă din municipiul Constanța, aflate în majoritatea lor într-o stare deplorabilă, au devenit un real pericol pentru copii, situație gravă sesizată de numeroși părinți atât autorităților, cât și în mediul online, de ceva timp. Mulți au spus că pur și simplu sunt părăsite și că nimeni nu face nimic, deși copiii sunt în mare pericol atunci când le folosesc. Unii au renunțat să le mai folosească, dar și-au arătat indignarea că ditamai municipiul nu are un parc civilizat, cu locuri de joacă pentru copii, fără ca cei mici să fie expuși riscurilor de accidentare. Dacă se întâmplă vreo nenorocire, pentru că șansele sunt foarte mari, cine se va face răspunzător? Nimeni alta decât Primăria Constanța, potrivit legii. Așa că starea de fapt a fost semnalată și Primăriei, care nu a binevoit să reacționeze în niciun fel, cât și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, dar și direct Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Menționăm că, în 28 august 2017, reprezentanții ANPC răspundeau CJPC Constanța: ”Urmare a adresei dvs. înregistrate la ANPC cu nr. 6886 din 21.08.2017, prin intermediul căreia ne solicitați un punct de vedere cu privire la sesizarea din partea președintelui Salvați România, referitoare la starea necorespunzătoare a spațiilor de joacă administrate de Primăria Constanța, vă comunicăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile Anexei Hotărârii Consiliului Local Constanța nr. 253/05.03.2012 - Regulament de funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanța, se află la punctul 7 - Direcția Servicii Publice (DSP), ce are în subordinea sa Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecție și Deratizare. Serviciul Dotări Urbane are ca și atribuții ”gestionarea în scopul menținerii în deplină stare de funcționare, amplasării, amenajării și întreținerii următoarelor dotări urbane din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia: locurile de joacă pentru copii, terenurile sportive, zonele de agrement””. În același document al ANPC, semnat de președintele ANPC, Bogdan Pandelică, se arată că, prin urmare, Primăria Constanța, prin Direcția Servicii Publice (DSP), va putea fi considerată ca fiind operator economic care prestează servicii, conform art. 2, pct. 7 din O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

PRIMARUL, INVITAT LA CJPC PE 14 SEPTEMBRIE!

În acest sens, oficiali ai CJPC Constanța au adresat oficial o invitație primarului Decebal Făgădău. „La Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor s-a înregistrat o sesizare ce semnalează starea necorespunzătoare a spațiilor de joacă administrate de Primăria Constanța. În baza acestei sesizări și a adresei ANPC nr. 1812 din 28.08.2017, vă invităm la sediul CJPC Constanța în data de 14.09.2017, ora 10.30, pentru a discuta aspectele constatate”, se arată în invitația semnată de comisarul-șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu.

Șeful CJPC spune că instituția pe care o conduce nu este interesată să-și bată joc, prin măsura amenzilor, de bugetul Primăriei, în consecință de banii contribuabililor constănțeni, dar că dorește să impulsioneze Primăria pentru ca funcționarii răspunzători (Direcția Servicii Publice - n.r.) să rezolve de urgență o problemă gravă sesizată de părinți. ”Copiii, cei care sunt primii în aceste spații, au nevoie de recreere, nu de a parcurge un spațiu cu peripeții și pericole. Căutăm soluții împreună!”, a declarat Constantinescu. Tot oficialul CJPC a exclamat retoric: „Sper să nu ajungem la sancțiuni! În loc să se dezmeticească și să-i cheltuie pentru reparații, le luăm banii pentru sancțiuni?...“. Vă vom ține la curent dacă primarul Făgădău va da curs invitației.