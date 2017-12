Spectacol de reconstituire istorică „Exilul lui Ovidius la Pontul Euxin“

Asociația Cultural-Artistică "Vulturii Carpaților", cu sprijinul Consiliului Județean Constanta - finanțatorul proiectului, vă invită la spectacolul de reconstituire istorică "Exilul lui Ovidius la Pontul Euxin", spectacol ce va avea loc pe Plaja Modern din Constanța, la 9 septembrie 2017, ora 21.00.

Va propunem o lectie de istorie pe viu, avand in centru o figura emblematica pentru judetul Constanta - Ovidius, si un moment cheie - Exilul la Pontul Euxin, in colaborare cu cele mai titrate organizatii si institutii din domeniu: Uniunea Cascadorilor Profesionisti din Romania, Circul de Stat, Asociatia Culturala Tomis si actori ai Constantei, la care se adauga nume de referinta ale scenei romanesti: Maia Morgenstern si Claudiu Bleonț, alaturi de Flaviu Crisan, Mirela Klein, Luiza Martinescu, Alexandru Axente si altii.

Aceste institutii si organizatii au o vasta experienta in domeniul cinematografic. Au participat la realizarea a peste 300 de filme romanesti si straine si spectacole de reconstituire istorica (peste 100 de spectacole live cu public). Dintre spectacolele realizate in fata publicului sunt de mentionat "Stefan cel Mare", "Mihai Viteazul", "Iancu Jianu", "Dacii si romanii", "Vlad Tepes", spectacole de mare anvergura si cu un impact foarte puternic in randul publicului de toate varstele si categoriile sociale.

Spectacolul istoric "Exilul lui Ovidius la Pontul Euxin" este realizat dupa un scenariu original, documentat istoric, specific zonei, cu costume si arme specifice perioadei evocate. Este ceea ce astazi se numeste re-enactment, un tip de spectacol foarte popular pe canalele TV Discovery Channel, History Channel si National Geografic. Este, de fapt, un film LIVE, spectatorii traind cu emotie momentele de lupta, simtind adrenalina in scenele dramatice, in galopul cailor, in zanganitul sabiilor, aplaudand efectele pirotehnice, admirand jocul actorilor si al cascadorilor, fiind in permanenta conectati la tensiunea actiunii.

Acest show este pentru spectatori o adevarata lectie de istorie, care, traita atat de aproape de cascadori, actori, cai, decoruri si efecte speciale, reprezinta mai mult decat orice carte citita despre evenimentul respectiv.

Spectacolul este realizat pe baza unui scenariu original, cu concursul a 10 actori, 14 cascadori profesionisti, 60 de figuranti, antrenati pentru spectacole de acest gen, 10 cai. Show-ul include efecte pirotehnice, cascadorii si jonglerii cu foc, echipamente si arme specifice perioadei respective, costume tematice, decoruri / zona romana / zona Pont Euxin.

Pentru realizarea spectacolului sunt folosite recuzita specifica perioadei, asistenta tehnica profesionista, ecrane LED / dimensiune 6/4 metri, sonorizare si lumini, corabie.

In cadrul acestei activitati va avea loc o colaborare inedita cu cele mai prestigioase organizatii si institutii de cultura din domeniu: Uniunea Cascadorilor Profesionisti din Romania, Circul de Stat Bucuresti, Asociatia Culturala Tomis, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul National Bucuresti.

Atasat acestui comunicat de presa va trimitem si banner-ul evenimentului, precum si fotografii de la repetitii. Aveti la dispozitie si pagina de Facebook a Asociatiei-Cultural Artistice "Vulturii Carpatilor", dar si pagina de Facebook a spectacolului:

https://www.facebook.com/vulturiicarpatilor/?fref=ts

https://www.facebook.com/ovidiuseuxin/