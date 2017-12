Spectacol de stele căzătoare

Perseidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an, va avea anul acesta punctul maxim de activitate în noaptea de 12 spre 13 august, a declarat Valentin Grigore, preşedinte al Societăţii Astronomice Române de Meteori. "Anul acesta, maximul de activitate la curentul de meteori Perseide va pica în noaptea de 12 spre 13 august. Observaţiile se pot face după ora 11.00, când se ridică şi radiantul (locul de unde radiază meteoritul) deasupra orizontului, şi până dimineaţa în zori, în jur de ora 05.00. Activitatea va fi toată noaptea, dar, din păcate, din cauză că pe data de 10 va fi lună plină, care va fi foarte strălucitoare pe cer, se vor vedea meteorii care sunt mai strălucitori. Deci nu se vor vedea meteori slabi. Se vor vedea mai puţini meteori, cei mai spectaculoşi", a explicat Valentin Grigore. Acesta a spus că meteorii se pot observa cu ochiul liber. "Observaţiile se pot face cu condiţia să se facă din afara oraşelor unde avem poluare mare. Trebuie să fie făcute observaţiile de undeva de la marginea oraşelor, de la ţară, de la munte", a spus Valentin Grigore. El a mai spus că Perseidele se pot observa şi în nopţile de dinainte şi după noaptea de activitate maximă. "Activitatea este tot în creştere. Ei se observă o lună şi ceva, dar activitatea este tot în creştere (până în noaptea de 12 spre 13 august, n.r.)", a mai spus Valentin Grigore. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelaţia Cassiopeia este o "perseidă", potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". Denumite după constelaţia din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru ce arde în atmosfera Pământului, la frecarea cu aerul. Pentru o fracţiune de secundă cei interesaţi pot vedea acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte "meteoroid", iar pietroiul care cade pe Pământ se numeşte "meteorit".