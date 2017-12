SPIT a trimis constățenilor înștiințările de plată pentru 2017

21:05:49 / 04 Martie 2017

Pentru frustrati

SPIT a transmis in februarie inclusiv datele de conectare la sistemul de plata on-line. Si pentru ca sunt organizati, si anul acesta am platit impozitele la OMV in mai putin timp cat este necesar pentru a umple rezervorul. As vrea sa-i critic, dar mai curand trebuie sa le multumesc. Si nu lucrez la ei.