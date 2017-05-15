Sportivii constănțeni au dominat Campionatul Național de Kung-Fu

Sala „Tomis” din Constanţa a găzduit duminică ediția 2017 a Campionatului Naţional de Kung-Fu, la probele de „Light-Fighting Sanda” (luptă sportivă cu contact uşor) şi „Total-Contact Fighting” (full-contact chinezesc). Au participat 87 de sportivi legitimați la 10 cluburi afiliate la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact, care au concurat la următoarele categorii de vârstă, feminin şi masculin: copii 4-5 ani, 6-7 ani, 8-9 ani și 10-11 ani, mini-cadeţi 12-13 ani, cadeţi 14-15 ani, juniori 16-17 ani, tineret 16-20 ani şi seniori +18 ani.
„Campionatul a fost organizat cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Constanţa și s-a desfăşurat pe durata a 6 ore. Sportivii au dovedit o bună pregătire şi au fost multe meciuri extrem de disputate, mai ales pentru o probă de... light! S-au remarcat sportivii consacraţi, cum ar fi Teodora Grădinaru, de la CS Comunal Mihail Kogălniceanu, şi Tudor Bocai, de la CS Marea Neagră, care au obţinut câte două titluri de campion. Au fost şi surprize plăcute, sportivi începători care au reuşit să se impună, cum au fost Diana Teodora Nedelcu și Bogdan Iustin Sulică, ambii de la CS Silver Samurai din Medgidia. Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor şi arbitrilor care au contribuit la organizarea unui campionat reuşit!”, a declarat Florin Iordănoaia (6 Duan Kung-Fu), președintele Asociației Române de Kung-Fu (ARK) și al clubului „Marea Neagră”.
Iată cele mai bune clasări ale sportivilor din județul Constanța:
1. PROBA „LIGHT-FIGHTING SENIORI” INDIVIDUAL
MASCULIN
1.SENIORI +18 ANI OPEN
1.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.IUSEIN TANIOR CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.TINERET 16-17 ANI OPEN
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.STOIAN BOGDAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.PANĂ ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.JUNIORI 16-17 ANI OPEN
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.PANĂ ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.MACSIM MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.STOIAN BOGDAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
4.COPII 12-13 ANI -30 KG
1.SULICĂ BOGDAN IUSTIN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.GHEONDEA SERGIU MIHAI CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
5.COPII 12-13 ANI -50 KG
1.CIORTESCU DAVIDE CRISTIAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
3.SPIRIDON DRAGOĂ MARIAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
6.COPII 12-13 ANI +50 KG
1.ALEXANDRU COSMIN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.HAGI-CHERIM SELIM CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
7.COPII 10-11 ANI -30 KG
1.GURICĂ RAREŞ CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.PATLAGICĂ DRAGOĂ BOGDAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.CHISTOL ERIK NICOLAE CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
8.COPII 10-11 ANI -35 KG
1.PANAIT ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.MURESAN ANDREI CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.MIRON MARIO CRISTIAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
9.COPII 10-11 ANI -50 KG
1.DECUSARA ALEXANDRU CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.CORNEA FLORIN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
10.COPII 10-11 ANI +50 KG
1.ANGHELIDE RAZVAN MARIUS CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.RADU MARIANO ANTONIO CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.AIRINEI STEFAN CRISTIAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
11.COPII 8-9 ANI -25 KG
1.BARBU DAVID CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.NEGRUT EDUARD CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.APOLOZAN MARIO CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.ANEI TIBERIU IONUT CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
12.COPII 8-9 ANI -30 KG
1.CHISOI ANTONIO CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.FECHET RADU CS NOUA GENERATIE MANGALIA
3.LEONTE EDUARD IONUT CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
13.COPII 8-9 ANI -35 KG
1.DIACONU IOAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.DRAGAN SEBASTIAN ANDREI CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.STEFAN TEODOR GABRIEL CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
14.COPII 8-9 ANI -40 KG
1.GIRTU NICUSORCOSMIN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.SOARE SEBASTIAN IONUT CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.BUZOIANU NICOLAE VALENTIN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
15.COPII 8-9 ANI +40 KG
1.STATE ALEXANDRU CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.BOCĂNEŢ FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.VASILE BOGDAN CRISTIAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
16.COPII 6-7 ANI -20 KG
1.LUNGU ALEXANDRU CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.NEGRUT ALEXANDRU CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
17.COPII 6-7 ANI -25 KG
1.DIACONU MIHAI DANIEL CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.EPURAN ADRIAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
18.COPII 6-7 ANI -30 KG
1.PITORAC LAURENTIU CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.PANAIT STEFAN CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
19.COPII 6-7 ANI -35 KG
1.SCUTARU ROBERT CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.GEORGESCU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
FEMININ
20.COPII 6-7 ANI -25 KG
1.DUMITRACHE MARIA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.SCUTARIU MIRUNA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
21.COPII 6-7 ANI -30 KG
1.DUMITRACHE ELENA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.MANUCA CĂTĂLINA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.GHEORGHITĂ DARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
22.COPII 6-7 ANI +30 KG
1.ZALINSCHI SARA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.BUZEA MIHAELA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
23.COPII 8-9 ANI -25 KG
1.PANAIT VALENTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
24.COPII 8-9 ANI -35 KG
1.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.SANDU CARMEN ALEXANDRA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.HERDIA BADEA MARIA LUISA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.GHEONDEA DENISA IOANA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
25.COPII 8-9 ANI -40 KG
1.CHISOI ANA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.VINTZE STEFANIA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
26.COPII 8-9 ANI +40 KG
1.GURIUC CRISTINA CAMELIA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.MARINCIU ALEXIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
27.COPII 10-11 ANI -50 KG
1.RUSU MARIA CĂTĂLINA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.TUSA IOANA VIRGINIA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
28.COPII 12-13 ANI -45 KG
1.PRISĂCARU CRISTINA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.ALDEA LAURA GABRIELA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
29.CADETE 14-15 ANI -60 KG
1.MOCANU CĂTĂLINA ANDREEA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.DIACONESCU LARISA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.VÎRDOL RUXANDRA TEODORA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
30.JUNIOARE 16-17 ANI -45 KG
1.PASLARU GEORGIANA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
31.JUNIOARE 16-17 ANI OPEN
1.GRĂDINARIU TEODORA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.PASLARU GEORGIANA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
3.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.DUMITRAŞCU MIHAELA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
32.TINERET 16-20 ANI, OPEN
1.GRĂDINARIU TEODORA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
2.DUTU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.DUMITRAŞCU MIHAELA CS COMUNAL MIHAIL KOGALNICEANU
PROBA „TOTAL-CONTACT FIGHTING” INDIVIDUAL
MASCULIN
1.JUNIORI 16-17 ANI -60 KG
2.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.SENIORI +18 ANI -80 KG
2.OSTACHE CIPRIAN CS SAKURA CONSTANTA