SSC Farul a câștigat primul amical al anului

Liderul Ligii a IV-a din județul Constanța, Suporter Spirit Club Farul Constanța, a susținut sâmbătă, pe stadionul Central din Cernavodă, primul meci amical din această iarnă, contra echipei locale Axiopolis Sport, din Liga a 3-a. Disputată pe un teren greu, cu porțiuni de mocirlă și cu porțiuni încă înghețate, partida s-a încheiat cu scorul de 3-0 (2-0) în favoarea oaspeților, prin golurile marcate de Dorel Zaharia, în minutele 17 și 65, și de Alexandru Grigoraș, în minutul 32, din penalty.

„Terenul a fost imposibil, bine că nu au fost accidentări! Noi suntem mulțumiți de joc, mai ales că a fost primul nostru meci de la reluarea pregătirilor și ne-au lipsit mai mulți titulari, care nu au putut ajunge la Cernavodă”, a declarat Gheorghe Mina, antrenor secund la SSC Farul.

Au jucat pentru SSC Farul (antrenori Ion Barbu și Gheorghe Mina): Raul Gonzalez (80 Țelișcă) - Meleandră (60 Matei), Răvoiu, Bumbac, D. Popa (60 Iacob) - Al. Grigoraș, I. Florea, Țăranu (75 Mîndră), Beșleagă (75 Pavlicu) - Dorel Zaharia (75 Edis), Mazilu.

La SSC Farul nu au putut evolua Neagu, Șicu, Măgureanu (nu s-au putut învoi de la serviciu), Pătrașcu, Ochia (ambii cu probleme personale) și Ciobanu. Ultimul a plecat la muncă în Anglia, însă ar putea reveni în țară pentru ultimele etape din retur și, posibil, pentru barajul de promovare în Liga a 3-a. Nu a putut juca nici Suciu, care până la sfârșitul lunii februarie nu va intra la antrenamente cu mingea, urmând să efectueze doar pregătire fizică. Reamintim că el abia și-a reluat antrenamentele după o accidentare gravă, urmată de o intervenție chirurgicală la genunchi.

În absența lui Neagu, în poarta Farului și-a făcut debutul tânărul Raul Gonzalez, jucător cu dublă cetățenie, spaniolă și română, născut în anul 1999. El a învățat fotbalul în Spania, însă nu a mai apărat de circa doi ani pe teren mare și mai are nevoie de timp pentru a se acomoda, pentru că în acest interval de timp a evoluat doar pe terenuri scurte sau în sală!

Țelișcă, născut în anul 2000, este portarul echipei de juniori din Liga a IV-a, Matei (2000) este din Techirghiol și a făcut junioratul la Sporting București, Pavlicu va fi transferat de la Sparta Techirghiol, iar Edis (1998), de la Academia Farul, este în probe. Mai face parte din lot mijlocașul George Mihalache, de la Arsenal Constanța, dar care nu a ajuns sâmbătă la Cernavodă.

Față de sezonul de toamnă, pe lângă Ciobanu, de la SSC Farul au plecat portarul Resmeriță, Amet, Dimofte, Năstase și Elisei.

Lotul fiind destul de restrâns numeric, SSC Farul Constanța a declanșat o acțiune de selecție pentru juniori cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani. Selecția are loc săptămâna aceasta, de luni până vineri, începând cu ora 11.00, la stadionul „Farul“ (persoană de contact - Gheorghe Mina).

SSC Farul a perfectat deja alte cinci meciuri de verificare până la reluarea campionatului: pe 11 februarie cu Oțelul Galați, în deplasare (ora 13.00, stadion „Siderurgistul“), pe 18 februarie returul cu Oțelul Galați, la Constanța, pe 25 februarie returul cu Axiopolis Cernavodă plus încă două jocuri cu CS Năvodari (unul pe teren propriu și unul în deplasare).

AXIOPOLIS MAI ARE NEVOIE DE JUCĂTORI

Pentru Axiopolis Sport Cernavodă, acest meci cu SSC Farul a fost al patrulea joc de verificare din această iarnă, după cele două cu Axiopolis Sport II Cernavodă și unul cu Voința Cochirleni. „Îmi pare rău că terenul a fost așa de prost. Vineri era destul de bun, dar peste noapte a înghețat, iar până la ora jocului nu s-a dezghețat decât parțial, fiind destul de moale în unele zone. Noi am început foarte bine, cu trei ocazii mari în primul sfert de oră, dar am primit foarte ușor goluri, pe niște erori copilărești speculate foarte bine de experiența lui Dorel Zaharia. Scorul este puțin exagerat, pentru că pe lângă mai multe ocazii ratate am avut și cinci bare. În repriza a doua am rotit câțiva jucători pe posturi și am încercat diferite formule de echipă. Ne mai trebuie neapărat 2-3 jucători, de preferat seniori”, a declarat Ionel Melenco, noul antrenor principal al dunărenilor.

Au evoluat pentru Axiopolis: G. Celnicu - G. Rusu, Daniel Zaharia, I. Gheorghe (46 C. Hristu), Andreescu - M. Hristu, Husein - Ad. Cristea, Zugravu (46 Moldoveanu), Dogaru - Antip (46 L. Gheorghe). Pe parcursul reprizei a doua au mai intrat portarul Nanu, Sasu și C. Dumitrescu.

Mihai Zugravu și Leonard Gheorghe au venit de la CS Năvodari, iar Mario Sasu (1999) provine de la juniorii lui Axiopolis. Față de turul campionatului, din lotul lui Axiopolis nu mai fac parte portarul Mirică, Metcher, Benghea, Cl. Enache, Fotescu, Buhuș, Regep, R. Ivan și Lefterică, în timp ce Iacobici are probleme medicale. A revenit, în schimb, portarul George Celnicu, care pe parcursul turului plecase la muncă în Germania.

Axiopolis a perfectat deja, pentru sfârșitul acestei săptămâni, un meci amical cu Portul Constanța și se află în căutare de adversari pentru următoarele sfârșituri de săptămână, cu excepția datei de 25 februarie, când va avea loc returul cu SSC Farul.